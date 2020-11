Gimnasia visita a Patronato en la Copa de Liga Profesional: formaciones, previa y TV

Gimnasia y Esgrima de La Plata, tercero en la Zona 6, visitará hoy a Patronato de Paraná, último tras haber perdido los tres partidos que jugó, con la misión de obtener una victoria que le permita avanzar a la Zona Campeonato de la Copa Liga Profesional. El encuentro se jugará a partir de las 19.20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal Fox Sports.

Los dos equipos llegan a este encuentro fuera de la clasificación a la Zona Campeonato, aunque el Tripero tiene 4 puntos y el conjunto de Paraná todavía no sumó.

El duelo de esta tarde será muy importante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente instancia, ya que si Patronato cae, ya no tendrá chances de estar entre los mejores, y Gimnasia debe sumar de a tres para alcanzar a Huracán, que ayer cayó ante El Fortín y perdió la punta.

Gimnasia sufrió una derrota la semana pasada ante Huracán (3-2) que lo dejó sin invicto en el torneo doméstico e intentará aprovechar que los entrerrianos perdieron todos los partidos para quedarse con tres puntos.

De conseguirlo, el equipo dirigido por Sebastián Méndez desplazará a Huracán del segundo puesto del grupo por diferencia de gol.

El que no estará para el duelo de hoy será Marcelo Wiegandt, debido a que viene jugando con una molestia muscular, y si bien su intención era volver a jugar, el cuerpo médico determinó que se debía parar para recuperarse y que la lesión no se agrave. Por otra parte, Méndez realizaría una variante en el ataque, aunque no está confirmado quien será el que ingrese por Nicolás Contín. Si bien todo indicaba en la previa que Eric Ramírez se metería en once de Gimnasia para desempeñarse como nueve falso, esa variante no fue confirmada luego de la práctica, y no se descartan otras alternativas.

En Patronato, el entrenador Gustavo Álvarez optó por incluir a tres juveniles, Brian Negro, Faustino Dettler y José Barreto, y además ensayó con los ingresos de Damián Lemos y Junior Arias.

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver en HD en vivo y en directo por Fox Sports Premium y también online en este link de Fox Sports Play.

Probables formaciones

Patronato: Daniel Sappa; Cristian Chimino, Leandro Marín, Brian Negro y Gustavo Canto; Damián Lemos y Dardo Miloc; Lautaro Comas, Junior Arias y Faustino Dettler; José Barreto. DT: Gustavo Álvarez.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Jorge Broun; Leonardo Morales, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Víctor Ayala y Harrison Mancilla; Johan Carbonero, José Paradela y Matías García; Lucas Barrios o Nicolás Contín. DT: Sebastián Méndez.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Presbítero Grella, de Patronato.

Hora: 19.20.

TV: Fox Sports Premium.