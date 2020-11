Córdoba: camión se quedó sin frenos y chocó a dos vehículos

Ocurrió este domingo en barrio Dean Funes y, por fortuna, no se registraron heridos tras el impacto. “En el reflejo, atiné cruzarme al carril contrario", dijo el conductor.

Este domingo un camión se quedó sin frenos mientras circulaba por barrio Deán Funes en la ciudad de Córdoba y chocó a dos autos. "Tuve que chocar lastimosamente", expresó el conductor.

El accidente ocurrió en la intersección entre avenida Sabattini y Boulevard Cangallo, y pese al impacto, no se registraron heridos en el lugar. El tránsito quedó restringido en ambas calles.

"Me quedé sin frenos, venía bajando por la pendiente y quise pasar por el medio pero no se puso y tuve que chocar lastimosamente. Gracias a Dios no hubo heridos”, relató en diálogo con Cadena 3 el conductor del camión.

“En el reflejo, atiné cruzarme al carril contrario, a un pilar que había, pero se rompió y di contra los autos”, explicó el hombre. El camión colisionó contra un Volkswagen Suran y una camioneta Toyota Hilux y las calles, quedaron limitadas en una sola mano para la circulación vehicular.