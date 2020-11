Prevención de conductas suicidas: teléfonos de ayuda

Más de 800 000 personas mueren cada año por suicidio, y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el organismo, las muertes por suicidio son prevenibles. Y reiteran que para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención, y que los servicios de salud tienen que incorporar la prevención del suicidio como un componente central.

En nuestra ciudad causó profundo dolor la muerte de un joven de 24 años, Lucas Ariel Martina, quien aún tenía toda una vida por delante. La muerte de Lucas se registró en la madrugada del viernes. Lamentablemente el joven murió por suicidio y así lo hizo saber en una carta.

Cabe recordar que existen varios Centro de Asistencia al Suicida y personas que estén atravesando crisis pueden llamar al (0351) 2266135, al 0800 122 1444 -opción 6- o la servicio de Salud Mental del Hospital Iturraspe, (03564) 421392.



Especialistas en la temática destacan que los comportamientos suicidas pueden reducirse con apoyo y tratamiento de especialistas en salud mental.

Pedir ayuda y hablar

Semanas atrás, Paola Cirelli, médica psiquiatra del Hospital Iturraspe, alertó que en los últimos meses observaron un incremento de los intentos de suicidios que llegan a la guardia del nosocomio.

Cecilia Silva, presidente del Centro de Asistencia al Suicida Córdoba (CAS), explicó en una entrevista con este medio en 2019 que el suicidio es un tema difícil de abordar social y familiarmente. La especialista llamó a estar atentos porque de algún modo la persona que está pasando un mal momento lo comunica. “No es cierto eso del que lo dice no lo hace. Muchas veces no lo hacen abiertamente, pero con su conducta también lo dicen. A veces la sociedad no está preparada para escuchar eso”, resumió.

De todos modos, Silva reconoció que a veces “no es tan fácil darse cuenta”, y agregó que una persona puede esconder el problema.

Por otra parte, la estudiante de abogacía y criminalística Ayelén Capello, también integrante de la Asociación Comprender – que se dedica a la atención clínica y social de procesos Suicidas y de Violencia- insistió en la necesidad de un centro de atención al suicida con un equipo multidisciplinario que aborde la problemática.

“Es importante que este tema ya no sea un tabú, nunca se toma conocimiento hasta que ocurre y nos toca de cerca. Entonces no tenemos que hacer oídos sordos, hay que hablar correctamente de suicidio para prevenirlo", sostuvo la joven que desde hace años investiga la problemática.

Además, para el médico psiquiatra Carlos Falconi, ex jefe del servicio de Salud Mental del Hospital Iturraspe, la mayoría de las veces “el intento de suicidio o el suicidio se produce en estados de intenso estrés y de crisis que muchas veces son transitorios, así que una mirada atenta puede hacer la diferencia para que la persona atraviese su malestar sin recurrir a querer su muerte”.

“El suicidio y sus intentos son en su mayoría actos susceptibles de ser prevenidos; acompañar, escuchar, comprender a una persona en crisis o dolida por circunstancias vitales, son un gran remedio que puede ser dado por muchos”, consideró Falconi.

Por qué El Periódico publica estos hechos

Hasta hace algunos años se creía que sobre suicidio no había que hablar demasiado, sino que el tema debía ser tratado casi como un tabú. Incluso que los medios de comunicación no debían publicar los casos para no generar un “efecto cascada”.

Al contrario de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hay que abordar el tema públicamente para prevenirlo y que una forma de evitarlo es recibir ayuda emocional en el momento correcto. La OMS también recomienda a los medios de comunicación hablar del suicidio, pero con responsabilidad y siguiendo determinadas pautas y criterios, a lo que adhiere El Periódico.

Además, la publicación bajo estas pautas y criterios contó con el visto bueno de la familia de Martina.