Moto2: competidor quedó arrodillado en la pista y sus reflejos lo salvaron

El Gran Premio de Portugal recibe este fin de semana a lo mejor del motociclismo mundial. Ya con el español Joan Mir (Suzuki) como el campeón del MotoGP, su compatriota Arón Canet vivió un momento peligroso de mucha tensión y adrenalina en la sesión de clasificación de Moto2.

Una caída de Canet (30 de septiembre de 1999, Corberá) en la curva 8 del circuito de Portimao estuvo a punto de terminar en una tragedia. En la Q2, el piloto de 21 años dejó ir su moto para ponerse a salvo pero aún quedaba lo más complejo: esquivar las motos que venían por detrás en el medio del trazado a toda velocidad y que no tenían mucho margen de maniobra para esquivarlo.

Canet (piloto de Aspar Team) reaccionó de una manera muy veloz y exhibió unos reflejos impresionantes que le salvaron la vida en plena pista. A tal punto que llegó a esquivar siete motos que pasaron muy cerca de él.

Más relajado, aunque todavía con cierta tensión por el momento vivido, Canet analizó la caída una vez que arribó a boxes con su equipo. "Estoy contento por haber visto a la Virgen hoy y haber salido ileso. Cuando me he caído me he asustado mucho. Creo que tenía el neumático de la moto muy frío. Cuando la goma ha tocado el asfalto se me ha cerrado la dirección", explicó.

"Han venido varios pilotos que casi me han atropellado, pero por suerte no ha pasado nada. Al final hemos conseguido un registro de 1:43.0 después de la caída, con las pulsaciones bastante altas. Seguro que mañana vamos hacia delante", declaró Canet apenas finalizada la sesión.

Arón Canet, de 21 años, es uno de los pilotos revelación en la temporada 2020 de Moto2

La categoría de Moto2 es una de las tres que componen el calendario del Mundial de motociclismo. Cuatro pilotos lucharán este fin de semana por el título y, de ellos, es el italiano Enea Bastianini quien cuenta con una ventaja clara con respecto al resto.

Hace poco más de un mes, el valenciano Canet se tuvo que someter a una intervención quirúrgica al sufrir el síndrome compartimental en su antebrazo derecho. "Llevaba desde la pretemporada con problemas y decidimos que esto era lo mejor para solventarlo. El doctor se ha sorprendido con el nivel al que había llegado este problema, no entendía cómo podía pilotar así", reveló.

Canet guarda un buen recuerdo del circuito de Portimao, donde en 2015 consiguió su primer podio en el Mundial Júnior de Moto3.