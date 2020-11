Se realizó un nuevo control preventivo interfuerzas en San Francisco

Anoche se llevó a cabo un nuevo operativo saturación de control enmarcado en el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. El mismo se extendió de 20 a 23 y fue dispuesto por la Unidad Regional Departamental San Justo, con el apoyo del Consejo Interprovincial de Seguridad, teniendo lugar en los barrios Hospital, San Francisco, Parque, La Florida y sobre el camino interprovincial.

El operativo estuvo compuesto por cuatro móviles identificables del Comando de Acción Preventiva con dotación completa, dos motopolicías y dos bicipolicías, todos ellos a cargo del Of. Ppal. Martín Merlini y del Of. Ppal. Julián Albertengo. Además un móvil del ETER a cargo del Of. Sub. Insp. Moreyra, un móvil de Gendarmería Nacional Argentina a cargo del Sub. Alférez Guillermo Espinoza, y dos motocicletas. También dos vehículos de Seguridad Ciudadana pertenecientes a la Municipalidad de San Francisco.

Estuvieron presentes el secretario privado de Gestión Institucional de la municipalidad de San Francisco, Rodrigo Buffa; el director general de Gestión Institucional, Mauricio Vaschetto; la directora general de Gobierno, Yanina Astegiano; el Comisario Mayor, Mauricio Rantica y el Crio. Inspector, Víctor Quevedo. Participaron del mismo la división Policía Barrial, división CAP y división Eter de la Policía de Córdoba e integrantes de Gendarmería Nacional.

El operativo saturación estuvo a cargo del Sub. Crio. Rodolfo Battán y Of. Ppal. José Castro; supervisado por el Jefe de Zona de Inspeccion Crio. Insp. Víctor Quevedo y fiscalizado por el Director U.R. Dptal. San Justo Crio. Mayor Mauricio Rantica.

“Desde el Consejo Interprovincial de Seguridad que integramos las comunidades de San Francisco, Frontera y Josefina, queremos destacar y agradecer el trabajo que vienen realizando las fuerzas de seguridad de manera periódica. Este tipo de operativos son a modo de refuerzo de todo lo que ellos mismos realizan habitualmente para prevenir el delito y hacer cumplir las medidas sanitarias vigentes, contando desde ya con todo nuestro apoyo”, destacó Buffa.