Coronavirus: Municipalidad analizó lo que puede venir respecto a nuevos anuncios

La habilitación de nuevas actividades y la flexibilización de otras es materia de estudio por estas horas por parte de la Municipalidad de San Francisco. Principalmente aquellas relacionadas a la extensión de horarios. Asimismo, existen avances en la elaboración de un protocolo ante la posibilidad de que el Ministerio de Educación avale la realización de actos de colación presenciales.

Damián Bernarte, secretario de Gobierno, reconoció que son constantes las gestiones del intendente (Ignacio García Aresca) ante el COE central y resaltó la vuelta de las actividades deportivas: “Para nosotros es muy importante que los chicos, los grandes también, puedan volver a los clubes a entrenar, a socializar. Esas actividades también funcionan como reguladoras de las conductas. Esto se dio ante una situación sanitaria que nos permitía pensar que con el cumplimiento de los protocolos no estamos poniendo en riesgo a nuestra población", explicó.

El secretario de Gobierno también se refirió a una posible apertura de hoteles en el corto plazo, actividad que no funciona desde marzo: “Esta es una ciudad que es visitada por muchos viajantes que vienen a proveer a empresas, sobre todo aquellas que tienen que ver con lo comercial e industrial, y que está demandando la apertura de hoteles que en principio estarían disponibles para albergar a trabajadores esenciales", manifestó.

Entretenimiento

En materia de entretenimiento, también hay análisis frecuente. Bernarte puso de ejemplo la actividad teatral, una de las más mencionadas con la apertura del turismo en Córdoba y que en nuestra ciudad tiene fuerte presencia: "Esto nos lleva a pensar si los protocolos que son pensados para los centros turísticos también van a poder ser aplicados en la ciudad. Si se va a poder hacer, si será seguramente con un número limitado de personas dentro de cada una de las salas. Si empiezan a funcionar los teatros vamos a tener que pensar qué va a pasar con el cine y el acceso a las salas. Todos desafíos que tienen que ver con aquellas actividades que por el momento no han sido autorizadas", dijo.

Al mismo tiempo, el funcionario aclaró que estas situaciones “muy probablemente empiecen a tener solución definitiva cuando tengamos una parte importante de nuestra población vacunada e inmunizada".

Locales gastronómicos y fiestas clandestinas

Por otra parte, el secretario de Gobierno aseguró que analizan extender, de existir la posibilidad, los horarios en que pueden funcionar los locales gastronómicos (bares y restaurantes) como una medida para intentar frenar las reuniones clandestinas.

"Sabemos que está el planteo de que si estos locales estuvieran abiertos hasta más tarde probablemente bajaría la cantidad de personas que decide concurrir a una fiesta no autorizada. Pero tenemos una legislación superior, como la de la Provincia, que te limita el horario de la actividad gastronómica y la circulación de personas en determinados lapsos de tiempo. Entonces hay que ver cómo vamos equilibrando eso", explicó Bernarte, quien pidió a la comunidad no seguir realizando este tipo de eventos, uno de los causantes –sugirió- del nuevo aumento de casos originado en los últimos diez días: “Si no tomamos conciencia de que hay una cierta vinculación entre este tipo de eventos y la cantidad de enfermos, nuevamente ponemos en riesgo a nuestro sistema de salud".

Tras ello, Bernarte aseguró que teniendo en cuenta que ante la apertura de la circulación de personas que se va a producir en estos días y con la llegada de las fiestas de fin de año, “alguna medida al respecto nosotros vamos a tener que estar tomando la próxima semana”.

Esperan por la habilitación de un protocolo para actos de colación

Marcelo Moreno, secretario de Desarrollo Social, Económico y Educativo, anticipó la posibilidad de que los estudiantes de sexto grado y sexto año puedan despedir el año lectivo con un acto presencial.

"La preocupación y ocupación son los chicos de sexto grado y sexto año. Sabemos informalmente que el COE ha avanzado en un protocolo. Hasta hace un rato aún no se había expedido el Ministerio de Educación de la provincia de realizar un acto de colación de grado. De parte de nuestro intendente y de todo nuestro equipo es el deseo ferviente de que se pueda realizar, de finalizar un año atípico como este, en materia de educación, con todo el esfuerzo que ha significado para los alumnos, docentes y directivos, finalizando de una manera lo más normal posible que sería con el acto de colación", dijo.

Y añadió: "No conocemos detalles de si este protocolo va a establecer que se realicen al aire libre o en lugares cerrados, de qué manera, con cuánta cantidad de gente; pero sabemos que se ha avanzado en su elaboración".