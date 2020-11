Polémica por suspensión de la sesión este jueves del Concejo Deliberante

Los tres bloques opositores plantearon su disconformidad ante la decisión del oficialismo de no sesionar.

Este jueves se iba a desarrollar una nueva sesión del Concejo Deliberante, pero el oficialismo decidió postergarla. La situación –de la que se desconocen las causas ya que no fueron oficializadas- generó críticas de parte de los tres bloques de la oposición que mostraron su descontento este jueves.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), banca que representa Cristian Canalis, señalaron que es una decisión “unilateral” del bloque oficialista, que “demuestra una vez más el ánimo de este gobierno de restarle importancia al único poder estatal del municipio que representa genuinamente a la totalidad de los vecinos”.

También el bloque de Córdoba Cambia (Luciano Stoppani, Cecilia Roffé y Ángelo Cornaglia) rechazaron la decisión del oficialismo de no sesionar este jueves. “Las sesiones deben realizarse de forma regular y los vecinos deben tener acceso a los temas que se debaten en el recinto. Eran más de 20 los proyectos a tratar de nuestra parte”, aseguraron.

Por último, desde el Frente de Todos, Andrés Romero remarcó también que fue una decisión “unilateral” del bloque oficialista, la cual no acompañan: “Somos una banca que no define si se sesiona o no, sí estamos dispuestos a cumplir con nuestro rol”, indicó el edil, quien aclaró que tenía 12 proyectos para presentar.

Hasta las 16 de este miércoles, no había respuesta por parte del oficialismo sobre las causas de la suspensión.