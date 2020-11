Este miércoles se desarrolla el Draft de la NBA: Las Varillas expectante por Leandro Bolmaro

Este miércoles se desarrollará el Draft, una de las ceremonias clásicas de la NBA. Se trata de la elección de los jóvenes talentos del básquetbol mundial que llegarán a la Liga de las estrellas, entre ellos el varillense Leandro Bolmaro.

Pospuesta desde junio por la pandemia, no será una edición más, ya que se realizará de manera virtual por primera vez en la historia.

La celebración del Draft será este miércoles, desde las 22 y será transmitida a toda latinoamérica por ESPN y también por ESPN Play.

Bolmaro, guardia de 20 años nacido en Las Varillas e integrante del plantel de Barcelona que comanda la Euroliga y se ubica entre los mejores de la Liga Española ACB, se mantiene entre los 15 internaciones (que no pertenecen a las universidades de Estados Unidos) menores de 22 años elegibles.

El cordobés es uno de los "chicos" más conocidos en la elección del miércoles, muy seguido por los scouting de los equipos de la NBA por su presencia habitual en el Básquetbol sin Fronteras y el NBA Academy. Además, juega en uno de los clubes más poderosos de Fiba.

Bolmaro surgió de Almafuerte de Las Varillas y disputó un torneo provincial con la camiseta de El Ceibo de San Francisco.

El club Almafuerte comunicó en las historias de su cuenta de instagram que organiza para después de la selección una caravana en vehículos por la localidad de Las Varillas.

Para tener en cuenta

*Si Bolmaro es elegido entre los primeros 24 lugares, será el jugador argentino mejor seleccionado en la historia del NBA Draft.

*Si "Lea" es seleccionado entre los primeros 38 lugares, será el jugador argentino mejor elegido desde Carlos Delfino, quien fue seleccionado en el puesto 25º del Draft de 2003.

*Si Bolmaro es seleccionado entre los lugares 39 y 50, será el jugador argentino mejor seleccionado desde que su amigo y también cordobés Juan Pablo Vaulet fue elegido 39° en el 2015.

*Bolmaro participó en el Basquetbol sin Fronteras Américas 2017 en las Bahamas y en el Basquetbol sin Fronteras Global 2018 en Los Ángeles como parte del Juego de las Estrellas de la NBA en 2018.

*"Lea" fue nombrado un All-Star de BWB Global 2018 junto con otros talentos del NBA Draft 2020, como Killian Hayes y Josh Green.

En marzo de 2018, Bolmaro se unió a los mejores proyectos de las Academias de la NBA en el Next Generation Sunday en el Final Four masculino de 2018 en San Antonio, donde participó en sesiones educativas y de habilidades para la vida, compitió contra sus pares de todo el mundo y experimentó aspectos del Final Four desde la perspectiva de un jugador, incluyendo la asistencia a los juegos de semifinales del Final Four.

Antes del evento, pasó una semana entrenando en la NBA Academy Latin America en Ciudad de México junto a los mejores prospectos de toda la región.

Cómo ver el Draft

Se podrá ver en HD en vivo y en directo por ESPN y ESPN Play.

Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio television libre o televisión para todos.

Fuente: Mundo D