Volvió el fútbol 5 y los turnos "volaron"

Esta semana la Municipalidad de San Francisco habilitó a los complejos de fútbol 5 para que retorne la actividad. Lo hizo bajo una serie de disposiciones que implican desinfección total entes de cada turno, sin tercer tiempo, sin pecheras y sin permanencia en el predio.

Después de ocho meses de espera, el día llegó y la alegría por volver a compartir un partido de fútbol entre amigos fue notoria. En el caso de Complejo Dos Hermanos los turnos en "horas pico" para toda la semana se agotaron en menos de tres horas y ya empezaron a dar turnos para la próxima semana.

Emiliano Gómez, administrador del Complejo, explicó que los horarios normalmente más concurridos son los de la tarde y la noche, después de las 18 y para esos horarios ya no hay turnos esta semana. "Apenas me confirmaron el regreso desde el municipio subí la información a las redes del complejo y en dos horas y media se completaron todos esos turnos de la semana, eran las 3 del lunes y ya había vendido 30 turnos. Las expectativas son altas, la gente respondió porque tenía muchas ganas de jugar. Hubo muchas risas, cargadas, les va a llevar un tiempo volver a adaptarse", comentó.

"A pesar de haber completado los turnos ya gente seguía llamando, ya vendí varios turnos para la semana que viene también", contó Gómez.











Normas de higiene y seguridad

El protocolo para el regreso del fútbol 5 no difiere al resto de las actividades. En los complejos se exige la desinfección antes de cada turno en pelotas y arcos, no hay pecheras, no hay cantina y nadie se puede quedar a ver el partido.

"Antes de cada turno la gente tiene que entrar con barbijo, se lo saca solo para jugar y cuando termina, sale de la cancha y se lo pone de nuevo. La gente juega y se va, es sin tercer tiempo porque ahí es cuando la gente se junta", explicó Gómez.







"Todos preguntan por el asado"

Al no haber cantina no hay tercer tiempo y ese clásico momento que se daba después de cada partido entre amigos todavía no se puede disfrutar. "Todos preguntan por el asado, preguntan cuándo se va a poder comer algo; pero todavía no se puede. Lo que quizás se pueda es ampliar el horario, en esta época del año la gente quiere los turnos de la noche", indicó el administrador.

Por otro lado, Gómez explicó que el reinicio "fue como el primer día" porque las expectativas eran muchas y se habían realizado muchos trabajos para mejorar las condiciones del complejo con caucho y redes nuevas, reflectores y pelotas casi nuevas porque las habían comprado en marzo.

Finalmente, explicó que esperan volver a realizar competencias más adelante ya que el sistema implementado -con dos categorías- había sido muy bien recibido por los futboleros de la ciudad.