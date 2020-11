Chile visita a Venezuela para de confirmar su levantada: previa, formaciones y tv

El seleccionado de fútbol de Chile, después de conseguir su primera victoria, visitará este martes a Venezuela, en un encuentro que se jugará en la ciudad de Caracas por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.



El partido se jugará desde las 18 (hora de Argentina) en el estadio Olímpico de la capital, contará con el arbitraje del argentino Patricio Loustau y será televisado por la TV Pública.



"La Roja" se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones con cuatro unidades -al igual que Colombia- y en la última presentación se impuso 2-0 ante el representativo de Perú, dirigido por el técnico argentino Ricardo "Tigre" Gareca.

El entrenador Reinaldo Rueda podrá contar con la presencia del delantero del Inter de Milán, Alexis Sánchez, quien no estuvo a disposición ante los "incas" por una dolencia muscular.El exatacante de River Plate y Barcelona tiene chances de estar en el once inicial, aunque el DT Rueda tendrá que definir si dejará en el banco de los suplentes a Jean Meneses o Fabián Orellana, ambos titulares en el último encuentro.



Por el lado de "La Vinotinto", se posiciona en el penúltimo lugar sin unidades -al igual que Bolivia- y en la fecha pasada cayó 1-0 como visitante ante Brasil, puntero absoluto de la clasificación con nueve unidades.



El técnico portugués José Peseiro no podrá contar con los marcadores de punta Roberto Rosales y Rolf Feltscher, titulares ante el "Scratch" brasileño, por un desgarro en la inserción del glúteo derecho y una lesión en el sóleo de la pierna derecha, respectivamente.



De esta manera, Peseiro evalúa como alternativas los ingresos de Alexander González (Dínamo Bucarest, Rumania) por Rosales y de Luis Mago (Universidad de Chile) por Feltscher, en la zona defensiva.Además, el mediocampista Yangel Herrera (Granada, España) cumplió la fecha de suspensión y volverá a la titularidad en reemplazo de Tomás Rincón (Torino, Italia), quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

= Probables formaciones =



Venezuela: Wuilker Faríñez; Alexander González, Yordan Osorio, Wuilker Angel y Luis Mago; Junior Moreno, Yanguel Herrera y Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo o Rómulo Otero; Darwin Machis y Salomón Rondón. DT: José Peseiro.



Chile: Claudio Bravo; Paulo Isla, Mauricio Díaz, Guillermo Maripán y Jean Beausejour; Erik Pulgar, Arturo Vidal y César Pinares; Alexis Sánchez, Felipe Mora y Jean Meneses o Felipe Orellana. DT: Reinaldo Rueda.

Hora: 18.

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).

Estadio: Olímpico (Caracas).

TV: TV Pública.