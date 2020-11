Brasil visita a Uruguay, sin Suárez por coronavirus: previa y TV

Brasil, líder con puntaje ideal de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, expone esa condición este martes ante Uruguay, que no contará en Montevideo con su goleador, Luis Suárez, afectado por el coronavirus, en una nueva edición del tradicional clásico continental.

El partido, válido por la cuarta fecha, se jugará desde las 20 en el estadio Centenario, de la capital uruguaya, con el chileno Roberto Tobar como árbitro y transmisión de las señales TyC Sports y TyC Sports Play.

En la última jornada del año, Brasil defiende su liderazgo y puntaje ideal en una dura visita a Uruguay, que con una victoria igualará la línea de su rival.El equipo dirigido por Tite, con la baja por lesión de Neymar a cuestas, no brilló pero superó a Venezuela por 1-0 con el gol de Roberto Firmino en San Pablo y se aseguró su mejor inicio en las Eliminatorias desde 1981.

Cómo ver el partido El partido se podrá ver en HD en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play. Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en television libre. También otros eligen verlo en golesespana o television para todos.

Uruguay, en tanto, afrontará una nueva edición de unos de los clásicos más importantes de Sudamérica con el envión anímico de la contundente victoria por 3-0 contra Colombia en Barranquilla.Además, el equipo del histórico "Maestro" Oscar Washington Tabárez, quien alcanzó los cien triunfos al frente de la "Celeste", había recuperado su temible dupla ofensiva compuesta por Luis Suárez y Edinson Cavani, quien no había jugado la primera doble fecha.



Pero no duró mucho esa alegría para los "celestes", ya que el lunes se confirmó a través de un comunicado de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) que Suárez se contagió de coronavirus, lo mismo que Rodrigo Muñoz y el jefe de prensa de la selección, Matías Faral.



El actual atacante de Manchester United, Edison Cavani, fue el encargado de abrir el marcador que luego fue ampliado de tiro penal por el goleador de Atlético de Madrid, Luis Suárez, que también se perderá el próximo sábado justamente el partido en que los "colchoneros" recibirán nada menos que a su exequipo, Barcelona.Suárez es también el máximo artillero de las clasificatorias con cuatro tantos y lo sigue Roberto Firmino con tres gritos.



Brasil y Uruguay, a su vez, son dos de los tres seleccionados con más goles a favor ya que el pentacampeón mundial convirtió diez y los orientales marcaron siete, al igual que Ecuador.



Pero ambos equipos y no solamente Uruguay, sufrieron bajas imprevistas por casos positivos de coronavirus. Además de Suárez y Muñoz, el domingo los uruguayos registraron el caso positivo del lateral izquierdo Matías Viña, quien justamente juega en Palmeiras, de San Pablo, mientras que Brasil tuvo los contagios en Covid-19 de los defensores Gabriel Menino y Alex Telles.



Este último, jugador de Manchester United, volvió a ser positivo casi tres semanas después de haberlo sido en un control en Inglaterra y por las restricciones sanitarias de Uruguay, Tite decidió convocar a Guilherme Arana, dirigido por Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro.

Previamente, Brasil había perdido por el mismo motivo al mediocampista Casemiro, de Real Madrid, y por lesión muscular a Philippe Coutinho, de Barcelona, y su máxima estrella, Neymar, del Paris Saint Germain.En las últimas horas, se sumó a la extensa lista el delantero Pedro, quien había ingresado en el duelo contra Venezuela.



Uruguay presentaría así dos modificaciones respecto del equipo que ganó en Colombia y sería el ingreso del debutante Agustín Oliveros, lateral de Nacional, en reemplazo de Viña, y el del atacante de Cruz Azul, máximo goleador del torneo Apertura mexicano, Jonathan Rodríguez, de 27 años, en lugar de Suárez, al que ya relevó promediando el segundo tiempo de ese partido disputado en Barranquilla.



Brasil se hizo fuerte en sus últimas visitas a Montevideo y el último triunfo local fue en 2001 en el camino previo al Mundial de Corea y Japón.Luego hubo un empate (1-1, en 2005) y los últimos dos antecedentes fueron goleadas de Brasil: 4-0 en 2009 y 4-1 en 2017.

-Probables formaciones-

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Agustín Oliveros; Lucas Torreira, Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur; Nicolás de la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.



Brasil : Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi; Allan y Douglas Luiz; Richarlison, Everton Ribeiro, Gabriel Jesús; y Roberto Firmino. DT: Tite.

Hora: 20.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Estadio: Centenario (Montevideo)

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.