Adrián Vocos: “La cultura sostuvo anímicamente a la gente en todo este tiempo”

La ansiedad carcome por dentro al staff artístico de la Comedia San Francisco. Son actores, quieren actuar y para ello se vienen preparando desde junio pasado cuando se decretó la vuelta de las clases de teatro. Ese sentimiento se fue haciendo más grande en agosto, cuando llegó el protocolo para los ensayos presenciales. Hoy, los desvela la respuesta de la Municipalidad respecto a la habilitación de las salas, el lugar para mostrar su arte en medio de la pandemia.

Adrián Vocos es el capitán de la cooperativa que componen 125 artistas locales y que propone para este verano 2021 cinco obras en escena, con sus “caballitos de batalla”, más micro y radioteatro.

- Tras los anuncios en la Costa Argentina y en Córdoba: ¿cómo vienen las reuniones a nivel local para que vuelva el teatro?

Hace un mes y medio que empecé a tener reuniones con la directora de Cultura, Claudia Lenis, con la idea de habilitar los teatros, teniendo en cuenta que están abiertas las iglesias, los pubs, restoranes y bares, excepto los boliches aunque se pudieron reacomodar. Pero el sector cultural quedó relegado por una cuestión que se sigue sosteniendo que no es esencial. Sin embargo no se tiene en cuenta que desde marzo, cuando empezó la pandemia, la cultura trató de sostener anímicamente desde la salud y la psicología a la gente. La gente ve series, películas; lee libros, escucha música, mira fotos… y queremos que quede claro que el teatro es salud, además de trabajo, más para nosotros que somos una cooperativa con 125 artistas locales. En la reunión programamos la fecha desde el 1 de enero hasta el 24 de diciembre de 2021, somos una compañía profesional, no trabajamos esporádicamente, sino que tenemos una programación con espectáculos anuales y algunos son estrenos.

- ¿Cuál es la perspectiva?

Ya se habilitó la Costa para el verano y la Provincia de Buenos Aires con protocolos para teatros públicos y privados, no para el independiente. En Córdoba hoy se anunció el cronograma de habilitación de temporada, que recién el teatro entra el 1 de enero y se va a trabajar con un protocolo muy parecido al de Buenos Aires, con reducción de aforo del 30 por ciento, con el público sentado con dos butacas de separación y una fila de separación generando dos metros cuadrados; con tapaboca, medición de fiebre y la cabina sanitizante en la entrada. Eso la Municipalidad lo tiene afortunadamente. Pero esta información estaba y no llegaba y empezamos a hacerla conocer. Queda que la provincia de Córdoba esta semana mande el protocolo y en San Francisco se revea luego la situación epidemiológica. Si bien esto es para enero próximo queremos anticiparnos porque no podemos de un día para el otro armar un espectáculo.

- ¿Cuántas obras vienen preparando para esta temporada que se viene?

Preparados como espectáculos que arrancarían en enero son ‘Esperando la Carroza’ y ‘Cenicienta’, que son dos espectáculos que siempre funcionaron muy bien. Además otro infantil que es ‘Encuentados’, nuestro caballito de batalla si se quiere. Haremos otro infantil que se llama ‘Chau señor miedo’, que conseguimos los derechos de la autora de Buenos Aires y también ‘La casa de Bernarda Alba’, todo en el Teatrillo. En el Centro Cultural tenemos pensado armar un ciclo de radioteatro para acercar al público adulto mayor, que puede tener o no algo de miedo de ir al teatro, con obras breves de Alberto Migre que nunca hicimos. Y en el Estudio Teatro, si el protocolo nos incluye, estamos ensayando y pedimos los derechos de obras de Florencia Aroldi para hacer en formato de microteatro. Aquí el espectador sube a la casa y mientras va recorriendo las habitaciones va viendo distintas escenas. Es para público muy reducido, donde se puede respetar el distanciamiento y donde hay dos actores en escenario.

- Carlos Paz es un lugar donde han llevado sus obras y con éxito: ¿piensan volver pese a la pandemia?

Estamos esperando que en Carlos Paz oficialicen cómo será la temporada. Tenemos dos plazas pensadas para recorrer, a Carlos Paz no pensamos ir todas las semanas, sino ver porque se les dará más lugar a producciones locales. Quizás se armen ciclos de teatro y nos inviten. Miramar también es una plaza que interesa y hay dos proyectos con la Dirección de Cultura: en el centro cultural y en una isla cerca para una cuestión al aire libre, pero está muy verde todo.

- ¿Cómo analizás este teatro con protocolo?

Lo comparo con Buenos Aires. Esta semana se habilitaron los teatros y todas las funciones fueron con localidades agotadas con el 30 por ciento del aforo. Queda en evidencia que se dejó de lado la cuarentena, el punto está en los cuidados de cada uno y el respeto del protocolo. Nosotros podemos hacerlo al cien por ciento, se respeta el distanciamiento, el público puede estar con tapaboca y sentado, los actores no usan tapaboca y no tienen que tener contacto físico por más de 15 minutos y en general no hay puestas en escena de ese tipo.

- ¿Ves similar ganas en la ciudad de asistir a obras?

Es algo a tener en cuenta que la gente quiera ir o no, pero todo el tiempo nos preguntan si nos habilitan. Creemos que va a funcionar. Nosotros hemos buscados desde la producción espectáculos que son reestrenos, donde ya está hecho el gasto de producción. Los que son estrenos como será ‘Chau señor miedo’, que tiene dos personajes en escena, y los microteatro con tres, no hay tanto costo.

- Notás necesidad de distracción en la gente.

Tal cual, buscamos la forma de programar para que la gente vaya a divertirse y salga con la cabeza limpia. Los infantiles para los chicos son tocar el cielo con las manos, todo será imaginación, tratando valores con cosas que la escuela intentó de inculcar en la virtualidad. El clásico de ‘la carroza’ que mucha risa da pero que también salís de la sala pensando en lo que viste y la puesta de ‘Bernarda Alba’ que la armamos desde el distanciamiento, y qué mejor en una época de pandemia de una obra que habla de nueve años de luto, con una madre que encierra a las hijas y no las deja salir ni a la calle. Tomamos esas ideas y las trasladamos como artistas. Pero, todavía, nos falta el okey de la Municipalidad.