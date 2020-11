Vélez y Patronato van por el primer triunfo en la Copa de la Liga

Vélez Sarsfield recibirá hoy a Patronato de Paraná en el partido entre los únicos equipos de la Zona 6 de la Copa de la Liga Profesional que todavía no ganaron en las primeras dos fechas. El estadio José Amalfitani de Liniers será la sede del encuentro que comenzará a las 19, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de Fox Sports Premium.

En el Fortín, la novedad de la semana fue el retiro de Fernando Gago. El entrenador de Vélez, Mauricio Pellegrino, contó este viernes que el volante le pidió retirarse 'sano' y por eso dejó la actividad profesional, en la antesala del partido contra Patronato.

"Me lo comunicó ese mismo día a la tarde. Nos golpeó a todos a nivel deportivo por lo que significa dentro y fuera de la cancha. Me dijo que quería retirarse sano y eso me llegó. Fernando es el mejor ejemplo para los más jóvenes por el esfuerzo que hizo", comentó el DT Mauricio Pelleghrino.

El historial entre Vélez y Patronato es muy parejo ya que, de cinco enfrentamientos, hubo una victoria para cada uno y tres empates.

El triunfo del "Rojinegro" fue en Liniers en la temporada 2017/18, mientras que la victoria del "Fortín" se consumó en Paraná en la última Superliga.

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver en HD en vivo y en directo por Fox Sports Premium y también online en este link de Fox Sports Play.

Probables formaciones

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Emiliano Amor, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Pablo Galdames y Ricardo Álvarez; Agustín Bouzat, Thiago Almada, Ricardo Centurión; y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Patronato: Daniel Sappa; Cristian Chimino, Leandro Marín, Dylan Gissi y Gustavo Canto; Gabriel Compagnucci, Mauro González, Dardo Miloc y Lautaro Torres; Germán Rivero y Lautaro Comas. DT: Gustavo Álvarez.