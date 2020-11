Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol

El mediocampista Javier Mascherano anunció este domingo su retiro del fútbol profesional, luego de la derrota de su equipo Estudiantes de La Plata frente a Argentinos Juniors, por la tercera fecha de la zona 5 de la Copa de la Liga Profesional.

"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina", expresó el "Jefecito", de 36 años, quien siguió los pasos de Fernando Gago, que también colgó los botines en los últimos días luego de regresar a la actividad en Vélez.

En cuanto a la decisión, explicó: "Es momento para finalizar mi carrera por un montón de cosas que me vienen pasando en estos meses".

Y por último, cerró: "No quería dejar pasar el tiempo para que no haya ningún tipo de especulación. Quiero agradecerles a todos los clubes, los entrenadores, a los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de jugar los últimos tiempos, lamentablemente fueron menos de lo que quería. A veces uno no elige el final, se termina dando por sí solo. Agradecerle también al Chavo a todos mis compañeros por haberme soportado todo este tiempo. Quería que lo supieran todos por cómo me han tratado en este tiempo".

Su carrera

Mascherano debutó en River con 18 años el 3 de agosto de 2003, en un triunfo del "Millonario" sobre Nueva Chicago por 2 a 1, después de vestir la camiseta de la Selección argentina en un partido amistoso ante Uruguay.

El "Jefecito" se consagró campeón del Torneo local de 2004 y 2005 con la banda, antes de emigrar al Corinthians de Brasil, donde estuvo una temporada para luego ser transferido al West Ham United de Inglaterra.

En el mismo país, el volante central luego se fue al Liverpool, en el paso previo antes de llegar al Barcelona de España, donde permaneció ocho años y alcanzó 18 títulos.

Al finalizar su estadía en el club culé, Mascherano jugó un año en China y volvió a la Argentina para retirarse en Estudiantes de La Plata.

Con la Selección argentina, el mediocampista se convirtió en el jugador con más presencias en la albiceleste, con 143 encuentros: disputó cinco Copas Américas y cuatro Mundiales, mientras que ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008.