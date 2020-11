Día Mundial de la Diabetes: realizarán jornadas para de concientización y prevención

Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, con el objetivo de concientizar sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento se llevarán a cabo, a través del Grupo Recreo Salud, diferentes acciones.

Tal es así que, durante la próxima semana en la cuenta de Instagram del Grupo Recreo (@recreosaludsanfco) se estarán compartiendo tips para la concientización y prevención, mientras que el día jueves 19 de noviembre, a las 9hs, se realizará una transmisión en vivo a través de esta red social, donde se abordará la importancia de los cuidados en la personas con diabetes y los participantes podrán realizar preguntas respecto a la temática.

En ese marco, la directora de Salud Dra. Cecilia Passamontte destacó: “Todos los años, el día 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para poder concientizar sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento. En este año particular en el marco de la pandemia, la diabetes adquiere un lugar preponderante porque es uno de los factores de riesgo, en donde el coronavirus debido a las características de esta enfermedad puede presentarse en forma más complicada, por eso es muy importante recordar que si existe la situación particular de contagiarse de COVID, no hay que dejar el tratamiento alimentario, ni dejar de tomar la medicación, reforzando las medidas preventivas y sobretodo el automonitoreo, que es controlarse adecuadamente y diariamente la glucemia sobre todo cuando hay una infección como implicaría una virósica como el coronavirus”.

Por su parte, la licenciada en Nutrición Paola Candelero especialista en Diabetes e integrante del plantel de profesionales de la Asistencia Pública manifestó: “Cada año la campaña del Día Mundial de la Diabetes se enfoca en un tema que dura uno o más años, el tema central del 2020 es ´El personal de enfermería marca la diferencia', cuyo propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento”.

Respecto a la diabetes, la especialista recordó que la Organización Mundial de la Salud define a la Diabetes Mellitus como una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la glucosa en sangre elevada (hiperglucemia), lo cual se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la producción y/o de la acción de la insulina. “Hay tres tipos principales de diabetes: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 2 es la más común, y representa aproximadamente del 85% a 90% de todos los casos. El primer paso para prevenirla es conocer cuáles son los factores de riesgo de la diabetes y controlar aquellos que se puedan modificar, como por ejemplo sobrepreso y obesidad, tabaquismo, escaso consumo de frutas y verduras entre otros”, sostuvo Candelero.

Desde la Secretaría de Salud se propone un abordaje integral de la enfermedad, donde la terapia nutricional es parte del tratamiento de todas las formas de la diabetes, junto con la actividad física regular y la farmacoterapia. Desde el área de Nutrición del municipio se realiza atención en consultorio a las personas que tienen diabetes y son derivadas por su médico de cabecera o diabetólogo, y así brindarles la atención adecuada en cuanto al tratamiento nutricional a través del plan alimentario, seguimiento con controles y consejería, asesorándolas sobre los alimentos, formas de preparación de los mismos, índice glucémico de los mismos.