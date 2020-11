Agenda deportiva: juega Sportivo Belgrano y sigue la Copa de la Liga Profesional

Este sábado tendrá de todo para seguir en TV en vivo y en directo porque juega Sportivo Belgrano en Córdoba y sigue la tercera fecha de la Copa Liga Profesional en Argentina, con River que saldrá a la cancha visitando a Godoy Cruz en Mendoza.

Además, habrá fútbol europeo con la Liga de Naciones UEFA, Fórmula 1, tenis y más.

AMISTOSO

9.30 Belgrano vs. Sportivo Belgrano [click acá]

COPA LIGA PROFESIONAL

14:00 Aldosivi vs San Lorenzo /FOX SPORTS PREMIUM [click acá]

16:15 Lanús vs Newell's / TNT SPORTS [click acá]

18:45 Racing vs Arsenal / FOX SPORTS PREMIUM [click acá]

21:15 Godoy Cruz vs River /TNT SPORTS [click acá]

UEFA NATIONS LEAGUE

16:45 Portugal vs Francia / DIRECTV SPORTS / 1610

16:45 Suecia vs Croacia / DIRECTV SPORTS 2 / 1612

16:45 Suiza vs España / ESPN 2

16:45 Alemania vs Ucrania / ESPN 3

AMISTOSO

09:00 Quilmes vs Deportivo Morón / TYC SPORTS

FÓRMULA 1

05:55 GP Turquía - Prácticas /ESPN

08:50 GP Turquía – Clasificación / ESPN



LIGA NACIONAL

11:00 Boca vs San Lorenzo / TYC SPORTS

21:30 Peñarol vs Bahía Basket / DIRECTV SPORTS / 1610

TOP RACE

16:00 Río Cuarto / TYC SPORTS

RUGBY: AUTUMN NATIONS CUP

09:30 Italia vs Escocia / ESPN 3

12:00 Inglaterra vs Georgia / ESPN 3

GOLF: MASTERS DE AUGUSTA

14:55 Tercera ronda / ESPN

TENIS: ATP 250 - SOFÍA

10:00 Jannik Sinner vs Vasek Posipsil / DIRECTV SPORTS 2 / 1612

UFC FIGHT NIGHT

21:00 Paul Felder vs Rafael Dos Anj