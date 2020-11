El Federal A comenzará el primer fin de semana de diciembre

Este viernes por la mañana en el predio de AFA en Ezeiza se realizó un cónclave entre los presidentes de las mesas dirigenciales de todas las categorías junto a Claudio Tapia para elaborar los pasos a seguir con respecto a las definiciones de los ascensos haciendo hincapié en dos grandes temas: fecha de inicio y formato de juego.

Según informó Ascenso del Interior, la fecha elegida para iniciar el torneo reducido del Federal A será el fin de semana del 4 al 6 de diciembre.

Con respecto al formato, a mediados de la próxima semana (miércoles o jueves) se reunirán los representantes de los clubes junto a quienes componen el Consejo Federal y probablemente también miembros de la Comisión de Torneos de AFA para elaborarlo.

En ese marco, existe una chance concreta que el esquema de torneo sea similar a lo que resuelva la Primera Nacional el dia lunes. Una o dos jornadas después de haber resuelto la manera de juego, el Federal A procederá a realizar el sorteo y ordenamiento de partidos.

La propuesta que había presentado Sportivo Belgrano:

a) Participan los 15 equipos de cada zona.

b) Los equipos que hayan finalizado en la 1ª, 2ª y 3ª colocación de sus respectivos grupos previo a la finalización de la temporada 2019/2020 (Güemes, Sarmiento y Chaco For Ever, por la Zona Norte y Villa Mitre, Deportivo Maipú y Huracán, por la Zona Sur) aguardarán para jugar el hexagonal final.

c) Se jugará en 3 zonas de 4 equipos, por cercanía geográfica, evitando altos costos debido a los problemas económicos de varios equipos y, especialmente, sanitarios por la pandemia que nos azota. En la mayoría de los casos, no habrá largas distancias ni concentraciones. Serán solo enfrentamientos de ida, por sorteo.

d) Cada subzona, además de la cercanía geográfica, se reacomodará según las ubicaciones en la tabla de posiciones previa a la finalización de la temporada 2019/2020. Los dos mejores de cada subzona, disputarán dos partidos como local teniendo ventaja de localía, lo cual repercutirá directamente en un ahorro económico

por evitar traslados.

e) La etapa clasificatoria se jugaría en diciembre 2020.

f) La etapa final se jugaría en enero 2021.

Fechas

a) Etapa clasificatoria:

Fecha 1, domingo 6 de diciembre 2020.

Fecha 2, domingo 13 de diciembre 2020.

Fecha 3, domingo 20 de diciembre 2020.

b) Etapa final:

Partido 1, domingo 3 de enero 2021.

Partido 2, domingo 10 de enero 2021.

Partido 3, domingo 17 de enero 2021.

Partido 4, domingo 24 de enero 2021.

Partido 5, domingo 31 de enero 2021.

Definición subzonas

El primero de cada zona accede a la etapa final, sumándose a los 3 equipos ya clasificados, conformando así a los 6 clubes que competirán por el ascenso.

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa de esta etapa en el primer puesto, clasificará el mejor ubicado en la tabla, previo a la finalización de la temporada 2019-2020.

SUBZONAS (sujetas a modificaciones por cercanía)

ZONA NORTE

- ZONA A

Sportivo Las Parejas (4º)

Defensores de Belgrano, Villa Ramallo (8º)

Unión de Sunchales (10º)

Sportivo Belgrano (14º)

- ZONA B

Central Norte de Salta (5º)

Crucero del Norte de Misiones (9º)

Boca Unidos de Corrientes (11º)

San Martin de Formosa (13º)

- ZONA C

Defensores de Pronunciamiento (6º)

Douglas Haig de Pergamino (7º)

Juventud Unida de Gualeguaychú (12º)

Gimnasia y Esgrima Concepción del Uruguay (15º)

ZONA SUR

- ZONA A

Deportivo Madryn (4º)

Olimpo de Bahía Blanca (8º)

Cipoletti de Río Negro (9º)

Sol de Mayo de Viedma (15º)

- ZONA B

Juventud Unida Universitario de San Luis (5º)

Estudiantes de San Luis (11º)

Desamparados de San Juan (12º)

Peñarol de San Juan (14º)

- ZONA C

Ferro de General Pico (6º)

Sansinena de General Cerri (7º)

Camioneros (10º)

Círculo Deportivo Otamendi (13º)

Etapa final (hexagonal)

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos, jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de este fase con cero (0) puntaje todos los participantes.

Los clubes que se ubicaron en la 1°, 2° y 3° posición, previo a la finalización del Torneo Federal A 2019/2020, actuarán en carácter de local en tres partidos y en carácter de visitante en dos partidos. Las posiciones pertinentes en el programa de partidos se adjudicarán por sorteo en sede del Consejo Federal.

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa de esta etapa en el primer puesto (Ascenso al Torneo de Primera Nacional de la AFA), se jugará desempate en la forma establecida en el Art. 111º del Reglamento General de la A.F.A..

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa de esta etapa en el segundo puesto en la misma zona, se aplicará la siguiente metodología de desempate:

a) En favor del club que mayor diferencia de goles obtuvo en la Etapa Final.

b) En favor del club que mayor cantidad de goles a favor obtuvo en la Etapa Final.

c) En favor del club que más puntos obtuvo en la Etapa Clasificatoria;

d) En favor del club que mayor diferencia de gol obtuvo en la Etapa Clasificatoria;

e) En favor del club que mayor cantidad de goles a favor obtuvo en la Etapa Clasificatoria;

f) En favor del club que mayor cantidad de goles a favor en calidad de visitante obtuvo en la Etapa Clasificatoria;

g) En favor del club que mayor cantidad de puntos obtuvo en calidad de visitante en la Etapa Clasificatoria;

h) En favor del club que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la ETAPA FINAL, contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden: 1) Mayor diferencia de goles, 2) Mayor cantidad de goles a favor.

i) Partido definitorio en la forma establecida en el Art. 111º del Reglamento General de la A.F.A.

- La definición por el tercer ascenso se definirá según lo reglamentado por el Consejo Federal en el torneo 2019/2020.

ZONA NORTE

Güemes

Sarmiento

Chaco For Ever

1ero zona A

1ero zona B

1ero zona C

ZONA SUR:

Villa Mitre

Maipú

Huracán (LH)

1ero zona A

1ero zona B

1ero zona C