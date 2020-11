River visita a Godoy Cruz por la Copa de la Liga Profesional

River buscará ganar para no perderle pisada a Banfield que hasta el momento acumula dos victorias en la Zona 3. El duelo comenzará a las 21.15 horas del sábado, se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas y el encargado de impartir justicia será Facundo Tello.. Fox Sports Premium estará a cargo de la televisación.

Gallardo deberá armar el rompecabezas ya que entre lesionados, contagiados de Coronavirus y convocados a sus selecciones, no podrá contar con siete jugadores, de los cuales seis son habituales titulares. Si bien Gallardo realizó varias pruebas en los entrenamientos, todavía no se conocer el once titular.

La Zona 3 la integran River, Godoy Cruz, Banfield y Rosario Central y el objetivo es quedar entre los dos mejores para pasar a la Zona Campeonato. Para eso el Millonario deberá ganar en Mendoza, una provincia que le sienta bien y que ya visitó en enero cuando derrotó al Tomba por 1 a 0 con gol de Matías Suárez.

Por su parte, Godoy Cruz no tuvo un buen comienzo de temporada. Apenas logró ganar un partido, igualar otro (clasificó por penales) y cayó en los 8 restantes. Es por eso que Javier Patalano intentará dar el batacazo ante el Millonario de Marcelo Gallardo, que desde hace unos años es uno de los mejores equipos del país y del continente.

Para este duelo definitorio, el DT no podrá contar con el Morro García (desgarrado), Juan Brunetta ni Juan Andrada (con lesiones musculares). Tampoco estará Agustín Manzur, quien no fue parte de la práctica y no viajó a Buenos Aires.

Es por eso que Patalano introducirá al menos cuatro variantes respecto del once que viene de caer ante Argentinos Juniors. El Tin Burgoa volvería al once en lugar de Brunetta; Leandro Vella por Manzur; Gabriel Alanís, ya recuperado de la lesión, por Juan Andrada; y Sebastián Lomonaco tendría su estreno como titular en lugar de Santiago García.

Cómo ver el partido

El partido se transmitirá por TV en vivo y en directo por FOX Sports Premium.

POSIBLES FORMACIONES

Godoy Cruz: Andrés Mehring; Néstor Breitenbruch, Miguel Jacquet, Tomás CArdona, Agustín Aleo; Valentín Burgoa, Kevin Gutiérrez, Fabián Henríquez, Gabriel Alanís; Leandro Vella y Sebastián Lomonaco.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.