Municipalidad recordó que sigue vigente restricción horaria de 20 a 6 y que mantendrán controles

Destacaron que si bien la gran mayoría cumple con las medidas de emergencia, un "pequeño porcentaje" no lo hace. Remarcaron que seguirán los controles para detectar fiestas o reuniones no permitidas.

La Municipalidad de San Francisco aseguró este viernes que mantendrá controles para detectar incumplimientos a los decretos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y subrayó que sigue vigente la restricción horaria en actividades de 20 a 6 al menos hasta el próximo 30 de noviembre.

Asimismo, consideró que la gran mayoría de la población de San Francisco cumple con las medidas de prevención para evitar contagios, pero que "sin embargo existe un pequeño porcentaje que incumple con lo establecido".

El secretario de Gobierno, Damián Bernarte, remarcó que está vigente un decreto provincial que marca las pautas generales sobre las actividades permitidas. “Es sabido que con la llegada de la primavera los días son más cálidos e incitan a que la gente quiera salir más, tener encuentros, pero lo cierto es que en que este último decreto se mantiene la restricción de la circulación de 20 a 6 horas, a excepción de rubros y actividades esenciales y locales gastronómicos que tienen un horario fijado de atención", indicó Bernarte.

"Se trabaja en el cumplimiento de estas disposiciones y de ahí se van fijando los operativos de control a cargo del Gabinete de Emergencia Sanitaria e inspectores municipales, donde se recorren las calles de la ciudad a fin de que se cumplan los horarios flexibilizados”, aseguró el funcionario.

Bernarte agregó que durante los fines de semana mantienen los controles para desactivar reuniones sociales o familiares, ya sea de muchas o pocas personas. "En muchos de estos casos no se utiliza tapaboca, se comparten vasos, jarras y en ese sentido, con mayor presencia de inspectores municipales dentro de la ciudad, es que vamos a seguir trabajando, por lo que están programados operativos de control en diferentes sectores de San Francisco“, explicó.

Para finalizar, el funcionario sostuvo que “es muy bajo el porcentaje de personas que infringen las restricciones más allá de que sean los casos más resonantes, no debe haber una estigmatización de que son los jóvenes quienes no cumplen con lo establecido ya que representan a una ínfima porción del total de la juventud de la ciudad por lo que no es justo y debemos revalorizar el compromiso de la gran mayoría en esta pandemia”.

Finalmente, desde el municipio reiteraron el pedido de responsabilidad social e individual a vecinos y vecinas en el respeto de los protocolos y disposiciones establecidas para proteger a toda la comunidad en esta pandemia.