"Le tengo mucho miedo al verano", admitió Ginés González García

En medio de muchísimas noticias sobre el coronavirus, las cuales algunas parecen ser positivas, el principal responsable de la salud de la Argentina dejó su opinión alrededor de varios aspectos.

En una entrevista con el programa A dos voces de TN, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se mostró preocupado por lo que se viene. Aunque aclaró que no quiere atemorizar a nadie, el ministro advirtió:

"Le tengo mucho miedo al verano, hay mucha gente que está pensándolo como un verano normal"

González García manifestó que mucha gente cree que el problema en torno al coronavirus ya pasó y esto no es así, como lo demuestra, por ejemplo, la segunda ola de contagios en Europa.

El ministro aseguró que en la incansable búsqueda de una vacuna se priorizará en todo momento la seguridad para los argentinos: "No vamos a dar ninguna vacuna que no tenga todos los atributos que tiene que tener un procedimiento tan masivo como es una vacunación, que va a ser el más grande de la historia argentina".

Además, explicó dos aspectos fundamentales con respecto a la vacunación. Por un lado, afirmó que el Estado garantizará la gratuidad para todos los que accedan a ella.

Por otro lado, reafirmó que la vacunación no será obligatoria, sino voluntaria: "Las vacunas son obligatorias cuando están dentro del calendario (de vacunación), a esta decidimos, como es la primera vez y no hay experiencia, dejarla fuera, con lo cual no es obligatoria".

Por último, en el marco de la noticia de que debieron hisopar a Alberto Fernández por el caso positivo del Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, se refirió al riesgo que corre el Presidente al exponerse al coronavirus debido a su agenda de tareas.

El Ministro opinó que es "muy difícil" que el máximo mandatario pueda cumplir con las medidas sanitarias, aunque afirmó que "él es muy cuidadoso".