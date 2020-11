El Tala confirmó su regreso a los entrenamientos en inferiores

El Tala básquet confirmó este miércoles su regreso a los entrenamientos en el club con categorías desde u17 hasta mosquitos. Lo hará a partir de este jueves bajo un protocolo que ya fue comunicado a cada jugador y que deberá cumplir a rajatabla.

Los entrenamientos serán de 45 minutos y tres veces por semana. Los chicos deberán llegar al club con barbijos, llevar pelota -si es que tienen-, llevar su propia toalla y botella de hidratación, no podrán utilizar los vestuarios y tampoco podrán ingresar al estadio mientras se desarrolla otro entrenamiento.

Horarios:

- Mosquitos y Pre-mini: Jueves y Viernes a las 16 hs

- Mini y Sub 13: Jueves y Viernes a las 17 hs

- Sub 15: Jueves y viernes a las 18 hs

- Sub 17: Jueves y viernes a las 19 hs