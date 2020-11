Realizan una venta de pollos para llevar alimentos a familias del norte de Santiago del Estero

Manos Unidas sigue adelante con la campaña para juntar alimentos para el próximo 8 de diciembre, fecha en la cual llevarán al norte de Santiago del Estero para que puedan ser aprovechados por familias de escasos recursos.

En ese marco, también realizan una venta de pollos para pagar el combustible con la recaudación y comprar más alimentos. Será el domingo 29 de noviembre en Calle 3 al 569 de 11.30 a 13 horas. Para colaborar, comunicarse al teléfono 3564-504552 (Néstor Pereyra) o bien acercarse al domicilio de Calle 9 al 1149.

Desde el grupo explicaron que aceptan todo tipo de colaboración, desde donaciones hasta el pago de la ganancia del pollo.



Manos Unidas

En diálogo con El Periódico, Néstor Pereyra, uno de los integrantes, comentó que la iniciativa surgió hace un tiempo por lo que este viaje sería el tercero que realizarían.

"Estoy en un grupo de guitarra en San Francisco, canto folklore, y tengo una academia de baile en Frontera. Una vez nos juntamos en una guitarreada todos los amigos y uno de los chicos que me acompaña con el bombo a mí nos contó una anécdota que habían tenido. Habían ido a bailar a un certamen a Añatuya y cuando volvieron había muchos puestos. Este chico frenó y apareció una chica de 14 o 15 años que le pidió un caramelo. El nenito agarra y le dice 'papi, dale la bolsa entera' y dice que la nenita se había largado a llorar emocionada porque en el monte no tienen la facilidad para comprar golosinas, es decir, no hay recursos", recordó.

En ese sentido, surgió la idea de viajar para conocer el lugar y acercar donaciones, algo que pudieron realizar con éxito.

El panorama, comentó, es muy humilde: "Las paredes son de barro, el piso es de tierra, no hay red de agua potable, no hay higiene, no hay nada, no tienen recursos".

La campaña

En ese sentido, teniendo en cuenta de que se vienen llevando adelante flexibilizaciones para viajar, decidieron programar un nuevo viaje. De acuerdo a lo que adelantaron, tendrían el permiso para hacerlo.

Para colaborar, se puede hacerlo con alimentos no perecederos, teniendo en cuenta que ya casi llenan un camión de indumentaria y calzado y que sus compañeros de Villa Concepción de El Tío se abocaron a juntar golosinas.

"Ya tenemos mucho calzado, ropa ya tenemos casi un camión lleno, este mes lo que más estamos necesitando son alimentos. Como mucha gente de Villa Concepción de El Tío trabaja en Arcor están haciendo allá la campaña de la golosina, así que nosotros juntamos alimentos no perecederos acá", agregó Pereyra.

Las donaciones se pueden alcanzar durante todo el mes de noviembre en Calle 9 N° 1149 o en el depósito de verduras ubicado en Calle 86 Nº 155.







Sobre el grupo

Pereyra contó que Manos Unidas nació conjuntamente con otro colaborador, que luego se abrió, bajo otro nombre, pero que teniendo en cuenta que el grupo se conforma de gente de diferentes localidades optaron por el actual.

"Total la causa es siempre la misma: llevar donaciones al que más nos necesita. Nosotros le pusimos 'Manos Unidas' porque hay gente de San Francisco y de Frontera. Después tenemos gente de Quebracho y de Villa Concepción de El Tío", dijo.