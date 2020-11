Sportivo Belgrano presentó a su nuevo coordinador de inferiores

Franco Ercole, quien se venía desempeñando como entrenador de las categorías Pre Infantil e Infantil del club, se convirtió en el nuevo coordinador de las divisiones formativas de Sportivo Belgrano.

Ercole, quien se había sumado en este 2020 a la estructura formativa de nuestra institución, ocupará el lugar en el que anteriormente ocupaba el ahora presidente de la “verde” Juan Manuel Aróstegui.

Sobre su elección, el propio Aróstegui, manifestó: “Franco me demostró en el corto tiempo que lo conozco personalmente, más allá de haber conocido su trabajo con anterioridad, que es una persona que siempre buscó capacitarse, que quiere aprender y está dispuesto a escuchar. Tenemos el mismo gusto futbolístico y está alineado con el proyecto, por eso fue la decisión”.

En tanto, Ercole señaló que “estoy muy ilusionado y contento, no me esperaba esta oferta pero es un gran crecimiento en lo personal y en un buen momento del club. Es un lindo desafío para afrontar”

“La idea es continuar con el proyecto con el que estábamos trabajando desde principios de año y tener especial cuidado, no solo en la parte deportiva, sino también en la parte humana. Creo que es donde uno más tiene que apuntar en la formación. No solamente estamos entrenando para sacar deportistas sino también buenas personas. Lamentablemente el fútbol es una carrera corta, no todos llegan, uno trata de brindarles las máximas herramientas para que así sea, pero después del fútbol tienen una vida y uno debe dejar buenas personas”, continuó.

Por otra parte contó que “vamos a tener el mismo lineamiento que la primera, como veníamos trabajando desde principios de año. Va a haber una importante participación de los chicos que estén en primera y reserva en los entrenamientos del plantel profesional”.

Cabe destacar que desde el próximo lunes volverán las actividades amateur del club, tanto en divisiones formativas como en escuelita de fútbol, en días y horarios que serán informados en los próximos días.

Por último, Ercole enfatizó que los entrenamientos, en primera instancia, apuntan a los futbolistas que ya se venían desempeñando en la institución y que se extenderán entre los meses de noviembre y diciembre.