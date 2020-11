La jefa comunal de Josefina se encuentra aislada por ser caso positivo de coronavirus

Desde hace unos días, Jorgelina Sicardi se encuentra en cuarentena domiciliaria aunque manifestó no tener síntomas. Una administrativa de la comuna también dio positivo por lo que se realizaron alrededor de 60 hisopados para descartar un contagio masivo.

La jefa comunal de la localidad de Josefina, Jorgelina Sicardi, se encuentra aislada en su domicilio luego de dar positivo por coronavirus, según informó a El Periódico la propia funcionaria.

Sicardi comunicó que la comuna de la vecina localidad sigue trabajando de forma normal, pese a que ayer se realizaron unos 60 hisopados en la dependencia comunal luego de que una empleada administrativa también resultara como caso positivo por Covid-19.

Sicardi, junto a sus padres de 81 y 69 años tuvieron diagnóstico positivo por coronavirus. “Hace ocho días me llevé una sorpresa porque mi mamá empezó a tener un leve cansancio en las piernas y el cuerpo. La llevamos a realizar el hisopado y lo que menos me hubiese imaginado es que iba a dar positivo, automáticamente nos hisopamos con mi papá y los tres dimos positivos. Nos aislamos y por fortuna tengo los chicos de la comisión que me están dando una mano para llevar adelante la comuna”, le dijo la funcionaria a El Periódico.

Esta semana, su padre comenzó con algunos síntomas y por “precaución” fue internado en una clínica privada de San Francisco. Mientras tanto, la jefa comunal informó que hasta el momento que transita la enfermedad no tuvo sintomatología.

En la comuna

Mientras tanto, en el día de ayer y por otro caso positivo de una empleada administrativa, la comuna de Josefina decidió realizar alrededor de 60 hisopados a toda persona que sea trabajador de la dependencia o tenga una relación con la comuna.

“Los resultados fueron favorables, solo dos chicas de la radio y una administrativa dieron positivo y el resto fueron negativos”, sostuvo Sicardi. Y agregó: “Se hizo toda esta movida para saber dónde estábamos parados, y detectar posibles casos. La estamos llevando bien por suerte, es una situación manejable”

Vale recordar que el último informe del Ministerio de Salud de Santa Fe da cuenta de 16 nuevos casos positivos en la comuna, al respecto Sicardi declaró: “Por eso esta movida importante de hisopar las dependencias comunales y los centros de salud. La médica del pueblo dio positivo, también tenemos gente que trabaja en clínicas de San Francisco y les dio positivo, si bien trabajan allá están cumpliendo sus aislamientos acá, pero son números manejables”.

Por último agradeció a todos los trabajadores de salud de la comuna por “el incansable trabajo que realizan día a día”.