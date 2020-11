Baby Fútbol: los clubes debaten el regreso a los entrenamientos y uno ya se bajó

General Savio decidió de manera determinante y anticipada no exponer a grandes y chicos ante la falta de competencia en el horizonte; y no volverá a entrenar. "La pandemia no pasó, sigue y nos tenemos que cuidar. Es un sinsentido entrenar por entrenar", señaló Marcelo Felissia.