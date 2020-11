Fernando Gago se retira del fútbol

Fernando Gago tomó la decisión de retirarse del fútbol. El jugador deja la actividad profesional a sus 34 años luego de haber regresado tras la pandemia luego de una rotura de ligamentos cruzados. Pese a haber vuelto en gran nivel para Vélez, colgará los botines.

Según informó TNT Sports, se trata de una decisión futbolística: se repuso una y otra vez de lesiones y operaciones y le pone punto final a su carrera adentro de una cancha, tal como quería.

Dos semanas atrás, Gago había hablado al respecto. "Creo que el día de mañana se me va a recordar por volver a jugar después de cinco lesiones. Yo creo que eso, sin querer, es algo que me va a quedar a mí guardado, y una sensación linda de haber sobrepasado situaciones donde era muy difícil salir, de volver a jugar al fútbol y de volver a estar bien. Esas son de las cosas de las que más se me va a recordar", había manifestado.

En su segundo regreso a Vélez, tras haber estado meses sin jugar luego de su último paso por Boca, había explicado que la decisión de volver había sido tomada tras un pedido de su hijo. "Sólo empecé a entrenar para jugar con mi hijo a la pelota... Después me empezó a picar el bichito, a tener la sensación de levantarme temprano, de tener objetivos. Hasta que un día mi hijo Mateo me lo pidió. Me dijo: 'Papi, quiero que vuelvas a jugar al fútbol'. Y ése fue el detonante", había mencionado.