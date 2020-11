Sedronar aportará fondos al Hogar de Cristo para contención de adicciones en San Francisco

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) firmó un acuerdo con el Hogar de Cristo, un espacio para contención de personas que sufren adicciones que funciona en el Comedor de la Virgencita, en San Francisco, para que el mismo sea integrado a la nueva Red Federal de Dispositivos de primera escucha, atención y acompañamiento, que incluye 50 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en 18 provincias.

Con estos fondos, la organización local podrá sostener y organizar de mejor manera su trabajo, ya que hasta ahora dependía del voluntario de los profesionales. El Hogar de Cristo funciona desde enero de 2018 en el Comedor de la Virgencita en barrio Parque, a cargo de Cáritas Diocesana. Se trata de un espacio orientación, escucha y acompañamiento para personas con adicciones.

Pese al marco de la pandemia, el Hogar, que comenzó conteniendo a 15 jóvenes y adultos, trata de contener en la actualidad a unas 40 personas.

En Córdoba serán dos las organizaciones que se incorporan a esta red nacional. Además de la de San Francisco, la restante es La Otra Orilla, ubicada en Alta Gracia y también bajo la tutela de Cáritas.

Emilio Amé, integrante de la comisión de Cáritas, destacó el logro de la firma del convenio con Sedronar: “Es un gran logro para nosotros porque nos empieza a dar otra estructura. Como por ejemplo, que los profesionales que venían prestando servicios voluntariamente puedan ser pagos y así sostener los acompañamientos”.

Según Amé, desde hace un año que la entidad local venía presentando solicitudes y requisitos para lograr un convenio con la secretaría nacional.

“Esto- por el convenio- nos permitirá sostener el equipo que acompaña a cada uno de los chicos y darle previsibilidad a lo que hacemos. Antes dependíamos del voluntariado y había días que podían y otros que no. Con esto lograremos un seguimiento más minucioso”.

El equipo que conforma el Hogar de Cristo está compuesto por una psicóloga, un trabajador social, una asistente terapéutica y un profesor de Educación Física.

El trabajo en la pandemia

La pandemia de coronavirus, el encierro y el distanciamiento social obligatorio complicó el acompañamiento para varios de los jóvenes que atraviesan sus adicciones a las drogas.

“El no tener el contacto con amigos, familiares, complico aún más el tema de nuestra tarea y los pone cuesta arriba a los que están en camino de recuperación. Si bien hacemos un seguimiento, lo que hacemos por cuestiones sanitarias es netamente asistencial, muchos de estos chicos no comen, entonces vienen meriendan y se van. Buscamos que no haya mucha permanencia en el hogar, aunque la contención y la escucha se mantienen”, reflejó Amé.

El dirigente social insistió en la importancia del convenio: “Es una excelente noticia para este época y nos empieza a dar un panorama de cómo podemos planificar el año que viene al saber que tenemos estos recursos”.







Casas de Atención y Acompañamiento

El Gobierno nacional anunció la incorporación de 50 nuevas Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en 18 provincias, que permitirá dar acompañamiento ambulatorio a 5000 personas en situación de adicciones, con equipos técnicos, acompañantes pares y, al menos, una comida diaria.

Según los objetivos, esta red coordinada entre el Estado y la comunidad permitirá abordar a las problemáticas asociadas al consumo de drogas en una dimensión integral, territorial y colectiva, implicando los recursos disponibles en la propia comunidad.

"Las CAACs son espacios comunitarios de bajo umbral que funcionan en el territorio como lugares de primera escucha para el inicio de procesos de acompañamiento, atención e inclusión social, que posibilitan la construcción de proyectos de vida en comunidad", señalaron en la presentación del programa desde la Jefatura de Gabinete en la Nación.

Además, destacaron que estos espacios trabajan en red con otros dispositivos, instituciones y referentes locales para dar respuestas integrales no solo a las adicciones sino a las diversas problemáticas que se presentan en el territorio, que también atraviesan temas de salud, educación, desarrollo social, seguridad y justicia, entre otros.