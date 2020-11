“Estas reuniones pueden disparar una escalada de casos”, advirtió Bernarte

El relajamiento social, las temperaturas agradables y la falta de empatía de ciertos sectores de la sociedad se convirtieron en un combo explosivo para que proliferen las reuniones ilegales o fiestas clandestinas. Este fin de semana se desactivaron al menos tres reuniones prohibidas con más de 150 personas.

Mientras las autoridades buscan reforzar la vigilancia, la situación parece no detenerse: “Están preparados para organizar y escapar rápidamente, porque cuando llega el personal municipal se produce una fuga masiva, escapan por las calles, por los techos, los patios colindantes o incluso a campo traviesa, como en la última oportunidad. La verdad que es preocupante”, sostuvo el secretario de Gobierno, Damián Bernarte en diálogo con AM 1050.

A su vez detalló los operativos que realizaron para desbaratar al menos tres reuniones clandestinas. “Este fin de semana en las primeras horas del domingo, alrededor de las 2.15 se constató en un predio al aire libre, en un loteo en la intersección de lo que sería bulevar Buenos Aires y Las Acacias, la realización de un evento con más de 90 personas entre mayores y menores de edad. Se constituyeron en el lugar inspectores del área de Espectáculos Públicos, Policía de Córdoba y Federal y se procedió al decomiso de bebidas alcohólicas, se labraron las actas correspondientes, se secuestraron dos motocicletas”, dijo el funcionario.

Y prosiguió: “Cerca de las 5, en calle Entre Ríos en barrio Roca, en un domicilio particular se detectó la presencia de aproximadamente 30 personas. Nuevamente la modalidad de escapar por los techos, tapiales linderos, en este lugar se secuestraron cuatro motocicletas, se labraron las actas correspondientes”.

Ya en la tarde del domingo, sobre avenida Maipú en el predio de una peña vinculada a un club constataron la presencia de una reunión social con más de 30 personas en el predio, por lo que procedieron a la clausura del lugar.

La noche anterior hubo una reunión de similares características que tomamos conocimiento el sábado, en esta tarea de análisis de las redes sociales.

El riesgo de las “reuniones clandestinas”

Bernarte se refirió a que después de varias semanas y de muchísimo trabajo del personal de la salud, de organismos del estado nacional, provincial y municipal, se lograron bajar la cantidad de casos positivos de Covid-19, y que “los efectos de estos eventos y reuniones pueden disparar una escalada de casos no se ven al día siguiente, cada vez que se detectan este tipo de reuniones con mucha gente, la intranquilidad y la preocupación se extiendo en los días siguientes”, admitió.

“La verdad es que ponen en riesgo la salud no solo de ellos-expresó el funcionario-en un momento en que San Francisco ya ha tenido que soportar la pérdida de la vida de más de 30 personas. La verdad que uno trata de hacer el ejercicio de ponerse en lugar del otro, uno entiende que ha pasado mucho tiempo, que los jóvenes están cansados, el clima benévolo genera más ganas de reunirse de compartir, lo cierto es que cuando se juntan no se respetan las medidas sanitarias y no hay otra manera de generar consciencia, no se pueden hacer este tipo de reuniones”.