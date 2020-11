Cómo será el regreso a los entrenamientos: Proyecto Crecer arranca este lunes

Tras la autorización de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Francisco, el único club de fútbol que ya confirmó su regreso a las canchas en todas sus divisiones es Proyecto Crecer. Será desde este lunes con las categorías infantil, prejuvenil y juvenil a partir de las 16; en tanto el martes regresará el resto de las divisiones: preinfantil, promocional, escuelita, femenino y divisiones mayores.

El "proye" volverá a trabajar bajo los lineamientos que emitió la Municipalidad y un estricto protocolo que había conformado el club desde hace varias semanas atrás.

Lucio Girardi, coordinador general del club, celebró esta decisión y explicó que "ya lo teníamos todo planificado, necesitábamos el ok, nada más. Esta semana la vamos a utilizar para afinar un poco y acomodarnos bien. Si algún jugador se quiere incorporar se puede comunicar con el club o con profes para que le den el horario y turno correspondiente".

"Hablando con los papás la verdad que es una satisfacción muy grande, se pensaba que este año no iba a poder hacer nada y si bien estamos a fin de año es mejor arrancar ahora y no esperar hasta el año que viene porque perderíamos tres meses más. Los papás me comentaron que los chicos están muy contentos porque ya estaban medio desilusionados, que era un año perdido, así que es una gran satisfacción volver a empezar, respetando protocolos y medidas de sanidad", agregó.

Turnos y distanciamiento

Girardi explicó que dependiendo de la cantidad de jugadores diagramaron entrenamientos con grupos de 10 jugadores por cancha divididos en dos o tres turnos por categoría utilizando el amplio espacio que dispone en su predio ubicado en barrio El Prado.

Aprovechando la disponibilidad horaria, establecieron distintos turnos desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. "La idea es aprovechar todos los horarios ya que los chicos no tienen clases presenciales, de todos modos los chicos tienen cursado vía web así que se acomodan los horarios con ellos también", agregó.

Por otro lado, el coordinador señaló también que trabajarán con los chicos de la región y esperan, en un futuro cercano, conseguir la habilitación de su pensión para "repatriar" a los jóvenes que allí se alojaban.

Sportivo analiza, Antártida "está lejos"

Por otro lado, Sportivo Belgrano realizará este lunes una reunión donde definirán sobre el regreso o no de los entrenamientos en escuelita e inferiores. En tanto, desde el club Antártida Argentina deslizaron que están "lejos del regreso".

De todos modos, concretada la habilitación, habrá que esperar el desarrollo de la semana y la planificación de cada institución.

Disposiciones particulares para los entrenamientos

1) La preparación física individual y asistida en instituciones deportivas, se podrán realizar todos los días.

2) En ningún caso el distanciamiento entre personas podrá ser inferior a CUATRO (04) metros. A tal fin, cada deportista contará con un espacio individual previamente demarcado y la actividad a desarrollar por el mismo será personal y sin contacto con los otros deportistas que conforman el grupo de trabajo.

3) Se deberán conformar grupos fijos de trabajo para la preparación física individual, de manera tal que cada grupo de trabajo sea cerrado y sin posibilidad de cambios ni modificaciones, a los fines de mantener identificados los miembros de ese grupo en previsión de la trazabilidad de contagio. Cada grupo de trabajo (en ello se incluye a deportistas, preparador físico, entrenador, etc.) tendrá un turno predispuesto para el trabajo físico, siendo así una “célula” cerrada sin contacto alguno con el resto de los grupos de trabajo.

4) Quedan prohibidas las aglomeraciones de personas, antes, durante o después de la actividad. Evitando la concurrencia de personas que no estén autorizadas a realizar la misma (familiares, acompañantes, amigos, etc.).

5) Sólo se podrá realizar el trabajo en forma individual y sin compartir los elementos de trabajo (pesas, mancuernas, colchonetas, sogas, pelotas, etc.). Si la práctica requiere el uso de elementos, estos deberán ser de uso personal y exclusivo de cada deportista y, al finalizar el entrenamiento, deberán ser debidamente desinfectados.

6) No se podrá compartir recipientes de agua y cualquier otra bebida o alimento.

7) Quedan excluidas de la práctica las personas que presenten cualquier tipo de síntoma compatible con COVID-19 y aquellas con contraindicación médica relativa o absoluta para la actividad física.

8) Las instituciones serán las responsables del cumplimiento de las medidas impuestas por este protocolo, debiendo designar un responsable del control y cumplimiento.