Juntan cosas dulces para homenajear a bomberos y personal de la salud con una merienda

Un grupo de vecinos lanzó una campaña denominada "Un poco de dulzura para los que nos cuidan", una iniciativa que busca acercarles una merienda a quienes trabajan en el Hospital J. B. Iturraspe como así también a los bomberos voluntarios.

Milagros Bertorello, una de las impulsoras de la movida junto a Carina Salvático, habló con El Periódico y explicó cómo nació la idea: "Me llamó Carina el miércoles, me preguntó qué me parecía de hacer algo, porque se está trabajando a full. Los bomberos también, con esto de los incendios. Me dijo de hacer una campaña llevándoles algo dulce y un aplauso ahí, en el playón del Hospital, como para incentivarlos".

"Yo trabajo en el hospital como radióloga, estamos muy tristes por todo lo que está pasando y estamos cansados. Ella, que su hermano es Hobey (Salvático, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos) le comentó que podía ser también para ellos y se sumaron enseguida, así que nos van a acompañar también los bomberos", agregó.

El objetivo, explicó Bertorello, es devolverle a los bomberos y al personal de la salud, no sólo a los médicos y enfermeros, sino también a los administrativos, de limpieza y demás, algo del trabajo que ellos realizan para la comunidad. "Estamos todos ahí jugándonosla para que este virus desaparezca de una vez por todas", dijo.







Para colaborar

Interesados en colaborar deberán comunicarse a los teléfonos (03564) 15666178 o 15628880 para coordinar la entrega de las donaciones. Hay tiempo para hacerlo hasta el sábado ya que el domingo 15 de noviembre a las 18 se realizará la entrega.