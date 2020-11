Clausuraron la Peña Boquense por una reunión no permitida

El presidente de la entidad, Diego Baravalle, manifestó que se trató de un encuentro organizado por un socio y aseguró desconocer lo que estaba sucediendo. "Nosotros no hacemos alquileres y el predio no está autorizado para que nadie lo use", insistió.

En el mediodía de este domingo, la Peña Boquense fue clausurada por encontrase en el lugar a un grupo de personas reunidas, algo prohibido en medio del contexto de pandemia que se vive.

El presidente de la entidad, Diego Baravalle, confirmó la noticia y en diálogo con El Periódico manifestó desconocer lo que estaba sucediendo.

"Antes que nada en la página (de Facebook de la Peña Boquense) está re contra explícito que no se puede concurrir a la Peña. Siempre contamos que estamos trabajando y dejándola linda para cuando se pueda volver. Nosotros no hacemos alquileres y el predio no está autorizado para que nadie lo use", empezó.

Seguidamente, explicó lo ocurrido: "Pero esta mañana fue un socio, los chicos que están de caseros guardan momentáneamente las motos dentro de los salones, encontró que estaba abierto y sacó los tablones. Eran como ocho familias. Cuando me llama este socio, me llama para decirme que estaba la Policía, es decir que estaba el problema. En ningún momento pidió permiso, que se le iba a decir que no, lógicamente, y se juntaron unas 40 personas, pero de ninguna manera la Peña tenía conocimiento".

Baravalle se mostró molesto por la actitud y sobre el acta de infracción expresó: "Nosotros no pensamos mover un dedo. Pensamos que este socio para reivindicarse tiene que hacerse cargo de lo que hizo. La asociación civil será responsable civil como entidad, por eso le hacen el acta, pero como dirigentes de la Peña Boquense nunca supimos de esto, sino no lo hubiéramos permitido".

"Por eso creo que este socio va a tener que ir y hacerse cargo de las cosas. Yo no pienso sacar un centavo de la caja, es lo mínimo que pretendemos en la Peña, lo cual no quiere decir que vayamos a tener alguna charla con él", finalizó.