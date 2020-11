A partir de esta posibilidad, los vecinos que realicen el trámite de manera virtual y voluntaria no pagarán multan ni recargos retroactivos de aquellos metros cuadrados construidos que no fueron declarados oportunamente.

La declaración voluntaria virtual de m2 construidos se prorroga hasta el 30 de noviembre, según informó la Municipalidad de San Francisco. Se había puesto en vigencia el pasado 1 de octubre. A partir de esta posibilidad, los vecinos que realicen el trámite de manera virtual y voluntaria no pagarán multan ni recargos retroactivos de aquellos metros cuadrados construidos que no fueron declarados oportunamente.

“Este es un trámite que habitualmente se realiza de manera presencial en la Dirección de Catastro Valuaciones que funciona en el edificio de la Administración Municipal de Obras Sanitarias (A.M.O.S.); este año, teniendo en cuenta el contexto de pandemia y considerando que hacía varios años que no se llevaba a cabo un sinceramiento de metros construidos, el intendente Ignacio García Aresca pensó en otorgar por primera vez la opción a los vecinos de hacerlo para evitar recargos, multas o sanciones sin moverse de su casa”, relató la Secretaria de Economía municipal Pilar Gioino.

La titular del área de Economía contó: "Detectamos que había una cantidad importante de metros totales construidos no declarados en San Francisco tras analizar el mapa satelital y luego del cruce de información satelital del bloque constructivo con la provincia, por lo que le damos la posibilidad al contribuyente de que voluntariamente declare esos metros que edificó y que por distintas circunstancias no hizo el plano o no lo llevó a cabo bajo la supervisión de un profesional. Ahora puede declarar la cantidad de metros que construyó en su casa, en su empresa, en su oficina, presentando esa declaración jurada a través de la web www.sanfrancisco.gov.ar cobrándosela recién en la tasa del cedulón de inmueble del año 2021y evitando así las multas y recargos retroactivos que podría tener si el municipio carga esos metros de oficio”, remarcó.

“Si bien durante el mes pasado hubieron algunas declaraciones de metros, esas adhesiones rondaron apenas el 10% de lo que nosotros tenemos detectados como omisión, por eso queremos que los vecinos hagan el trámite ya que significa un importante beneficio para ellos”, añadió la funcionaria.

¿Piletas de natación?

Respecto a las piletas de natación, Gioino aclaró que las mismas no tributan. "No se las toma como metros construidos, pero en el formulario hay una opción para poder declararla si así lo desea el vecino ya que en virtud de ese dato nosotros reafirmamos o recategorizamos el inmueble. Es un dato meramente informativo, no obligatorio", dijo.

Trámite online

Los interesados en acceder a esta declaración voluntaria podrán realizar el trámite ingresando a la página web www.sanfrancisco.gov.ar, donde existe un enlace para tal fin.

Por dudas o consultas al momento de llenar el formulario comunicarse telefónicamente a la División Catastro Valuaciones al 439150 interno 126 o al correo electrónico [email protected].