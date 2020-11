Sputnik: Provincia planifica cómo se realizará la vacunación

El Ministerio de Salud de Córdoba comenzó a realizar la planificación de cómo será la campaña de vacunación por coronavirus con la vacuna rusa Sputnik, que es la más avanzada en fase tres de pruebas.

El proceso se llevará adelante a partir de que OMS haga en los próximos meses la correspondiente pre-calificación de la vacuna, y que organismos nacionales y provinciales corroboren que es segura y eficaz.

En Córdoba se estima que alcanzará a una población de 1,1 millón de habitantes, y la cartera sanitaria cuenta con la delimitación de la población objetivo a priorizar en la primera etapa; se trata del personal de salud y el considerado estratégico, las personas mayores de 60 años y quienes tienen entre 18 y 59 años con factores de riesgo.







En las próximas etapas se ampliará la población y serán incluidos más grupos de acuerdo a la situación epidemiológica, los resultados de los ensayos clínicos de la fase tres y la disponibilidad del recurso.

Diego Cardozo, ministro de Salud provincial, indicó que no será obligatoria la vacuna contra el Covid pero que sí estará dentro del carnet de vacunación, como lo dijo la secretaria Carla Vizzotti y el ministro de Salud de la Nación Ginés González García: "No le vamos a colocar a ningún cordobés una vacuna que no esté habilitada".

"Si se aplica una vacuna, estará dentro de los parámetros que corresponden a una política pública, como es la vacunación. Dentro de los marcos que garantizan seguridad y eficacia (...) tengan plena confianza de que se les va a aplicar un elemento de calidad con una seguridad probada", afirmó el funcionario.