Nuevas escuelas se sumaron a la Feria de Ciencias y Tecnología, que este año será virtual

Comenzó la 52º Feria Provincial de Ciencias y Tecnología, una propuesta educativa que presenta desafíos pedagógicos de diversa índole que este año, por primera vez, se realizará de manera virtual ante la situación actual de pandemia.

Esta edición, organizada y desarrollada conjuntamente entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, invita a participar a los distintos niveles educativos en sus diferentes modalidades educativas.

Jeremías Vignola, uno de los coordinadores del evento, dialogó con El Periódico y detalló cómo fue el trabajo realizado durante el año y cómo seguirán las instancias del mismo a partir de ahora. "Nos encontramos trabajando en la Feria de Ciencias y Tecnología organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación. Una vez más nos encuentra como coordinadores a mí y a Joaquín Marchese y como referente de evaluación a José Mughetti. Trabajando mucho este año de una manera muy distinta y no a la acostumbrada. Hace más o menos cuatro años que venimos trabajando con esta comisión y hace cuatro años que todos los años se organiza en el IPET Nº 50 con un gran acto de inauguración, con visitas de las autoridades, con una fiesta realmente. Y este año nos tocó cambiar la forma de trabajar", contó.

En ese sentido, aseguró que el trabajo como coordinadores y referentes de valuación fue muy distinto. "Este año empezamos con la incertidumbre de si se iba a hacer o no y cómo, porque todos pensábamos que íbamos a volver a la presencialidad. Pero fueron pasando los meses y no volvimos más a la presencialidad, pero sí se siguió con la educación. Y en eso no podía faltar la Feria de Ciencias, como lo dijo el ministro de Educación en la presentación este lunes. En Córdoba nunca la feria de Ciencias dejó de hacerse en 52 años. Es una de la única de las provincias en donde se hizo todos los años. No podía ser menos esta vez, con el desafío este año de hacerla virtual, llegar a todos", dijo.

Vignola reconoció que el hecho de que el evento se realizara de manera virtual propició la participación de nuevos actores que hasta el momento nunca habían sido parte del evento. "Esto llevó a que pudiéramos llegar a más gente a la que no podíamos llegar otros años porque otros años era complicado viajar a la sede, porque nosotros abarcamos San Francisco y zona. El viajar, el venir, todo lo que conlleva. Este año pudimos llegar a más gente pero con un esfuerzo muy grande, porque como todos decimos la educación no se detuvo. La Feria de Ciencias, este año con mayor participación, porque este año tuvo que participar la familia y el alumno desde su casa, el docente desde su casa, el equipo directivo desde su casa y nosotros como coordinadores y referentes de evaluación asesorando desde nuestra casa, entonces fue un trabajo muy grande".

Modalidad

El coordinador explicó que se podía participar de dos maneras, con proyecto finalizado o con una idea de proyecto a desarrollar en un futuro. "Una de las muestras era con un proyecto definido, terminado, con su informe científico, su régimen pedagógico, su carpeta de campo y cambiar el tradicional stand de madera por un video de tres minutos. La otra modalidad de proyecto era lo mismo pero una idea de proyecto, sabiendo que este año era atípico y que muchos no podían terminar un proyecto entero sino la idea de proyecto para, el año que viene, poder trabajar en ella. Entonces esa idea de proyecto, más su régimen pedagógico, más su carpeta de campo, con un video de tres minutos. Esa muestra, con la idea de proyecto, va a poder participar tanto de la instancia zonal como provincial. Y la muestra que ya tiene su proyecto terminado, en caso de que hubiera una instancia nacional, que todavía no está confirmada, va a poder acceder también a esa instancia nacional".

"Nuevas escuelas, nuevos grupos, escuelas rurales. Sabemos que todo esto llevó un trabajo muy grande y hemos visto trabajar muchas escuelas y docentes que otros años no habían podido. La experiencia de la Feria de Ciencias es única", subrayó.

En ese sentido, adelantó que estas dos semanas serán de evaluación privada y que cuando los proyectos y las ideas de proyecto sean seleccionadas, pasarán a la instancia provincial y esos videos van a ser compartidos en la página web del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Educación. Así, aún no puede saberse la cantidad de proyectos que participan. "La etapa zonal es cerrada, los proyectos ya se inscribieron y presentaron, en estas dos semanas se está evaluando. Van a estar pasando los proyectos que tengan que pasar y esos son los que van a estar expuestos al público", expresó.

Sobre el final, Vignola agradeció a todas las personas que colaboraron en la organización del evento: "Quiero agradecer porque esta etapa de cambiar a la feria virtual conllevó la reunión de mucha gente. Además de nuestra comisión, del equipo directivo del IPET Nº 50 que siempre nos acompaña, de Jorge Tomé Seif y Rodolfo Podadera, la inspectora de Educación Técnica Claudia Méndez y todas las inspectoras, porque hemos tenido varias reuniones con las inspectores todos los niveles y modalidades. Fue algo que no se puede lograr todos los años y este año sí se pudo".

Sobre la feria

La Feria Provincial de Ciencias y Tecnología es una propuesta educativa que presenta desafíos pedagógicos de diversa índole: educativos, comunicativos, sociales, culturales, entre otros. Córdoba realiza su 52° edición que este año se llevará a cabo, por primera vez, de manera virtual ante la situación actual provocada por el COVID 19.

La Feria Provincial de Ciencias y Tecnología implica un proceso educativo que nace en el aula y se prolonga a través del ciclo escolar. Se instala en las instituciones educativas como una estrategia de mejora de los aprendizajes y de optimización de la enseñanza. Se espera que los trabajos presentados de manera virtual sean el reflejo de la construcción y reconstrucción del conocimiento que las/los estudiantes hayan podido realizar a través de las clases en sus hogares y/o en el aula, en relación con los Aprendizajes y Contenidos de los Diseños y Propuestas Curriculares, vinculados a los diferentes temas y áreas de conocimiento.

En esta edición de la Feria los estudiantes y docentes podían elegir dos formas de participación: en “Muestras A” o “Muestras B”. La muestra A implica la presentación de todas las etapas requeridas en un proyecto. La muestra B sólo requiere la presentación de una idea-proyecto.