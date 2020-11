"Diego Maradona está de muy buen humor, la recuperación nos asombra", informó su médico personal

Este miércoles por la tarde, el doctor Leopoldo Luque salió a dar un nuevo parte médico de la salud del director técnico de Gimnasia luego de la operación por el hematoma en la cabeza. "Todavía no sabemos qué día puede irse, esto es día a día", aclaró

Diego Maradona transita de manera óptima el postoperatorio tras la intervención quirúrgica de este martes en la que fue sometido a la absorción de un hematoma subdural. Leopoldo Luque, médico personal del Diez, dio un nuevo parte médico en el que actualizó cómo se encuentra.

En este sentido, el doctor dio buenas noticias. "Lo acabo de ver, está mucho más conectado, está de muy buen humor, la recuperación nos asombra. Esto ya nos ha pasado con Diego. Pero hay que ser cautos porque fue una neurocirugía", explicó Luque.

"No tiene ningún compromiso neurológico. Hay parámetros que uno espera para evaluar porque es muy pronto, pero la recuperación es buenísima y somos optimistas. Las primeras 24 horas son las más críticas en las que se ven las cosas y acá no ha sucedido nada", se esperanzó.

Además, Luque contó cómo fue el diálogo que tuvieron. "En un momento pidió agua, después bromeaba conmigo. 'Vos te querés retirar como un campeón', me decía, ja. Él está bajo un control de terapia intensiva. Le pregunté cómo estaba y él a mí. Está cursando un postoperatorio. La mayoría de las complicaciones surgen muy pronto", comentó.

Por último, comunicó que todavía no hay una fecha estimada para que Maradona reciba el alta médica. "Tengo entendido que la familia lo está cuidando. No planteamos el COVID como un parámetro para definir el alta. Todavía no sabemos qué día puede irse, esto es día a día. Pude verlo a la mañana y a la tarde y a uno lo entusiasma", completó Luque.

#TNTSportsRadio 📻 | Leopoldo Luque, médico de Diego Armando Maradona 🔟



🗣 "La recuperación es buenísima, muy optimista para nosotros"

🗣 "Me boludea, me dice que me quiero retirar como un campeón"

🗣 "Está bajo un control de terapia intensiva" pic.twitter.com/4JBhDkykQh — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) November 4, 2020

Fuente: TNT Sports