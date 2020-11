Diego Utrera necesita ayuda para poder operarse: debe colocarse dos stents

El periodista sanfrancisqueño Diego "Louis" Utrera sufrió el primer domingo de agosto tuvo un preinfarto, estuvo internado en el Hospital Iturraspe y luego fue derivado a un nosocomio de Villa María donde le hicieron un cateterismo para colocarle un stent, sin embargo no pudieron realizar la intervención porque no disponían de ese instrumento.

Utrera volvió a San Francisco y ahora espera poder operarse en una clínica de la ciudad, no tiene obra social y necesita ayuda para costear la operación que ronda en unos 150 mil pesos. Además, le reclama al nosocomio de Villa María un estudio por imágenes que le realizaron allí y que debe tener para poder realizar dicha intervención.

"Tengo ataques de pánico, me falta el aire, se me cierra el pecho por los nervios porque no llegan los stents y no tengo mutual. Yo estaba en PAMI pero me borraron, tuve que hacer todo un papelerío y tampoco tengo respuestas de PAMI. Es terrible lo que estoy pasando", indicó en diálogo con El Periódico.

Y agregó: "El jueves tengo que ver a un cardiólogo Sampaolesi de Córdoba, tiene el informe del estudio que me hicieron en Villa María, pero falta el estudio por imágenes y se lo estamos reclamando. No nos dan pelota y les dan tiempo hasta el jueves a la mañana, si llegan esas imágenes podemos acelerar el tema de los stents".

El hombre contó que está "desesperado", pero también agradece la respuesta de la gente para ayudarlo. "Me llamaron y vinieron a ayudarme, pero estoy jugado con el tiempo, todo depende si desde Villa María manda las imágenes", indicó.

"Le agradezco a todos, yo siempre colabore desinteresadamente con todos, con la campaña de Graciela Magario, con Mili Boscacci, con todos y sin pedir nada a cambio; hoy soy yo el que necesita de una mano de la gente", señaló Utrera.

Para colaborar con Diego comunicarse a los teléfonos 433224 o 15622746 o en su domicilio en calle Olmos 258 (barrio Hospital).