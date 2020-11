"La idea es ser un equipo de posesión, presionar en bloque y ser agresivo", contó Miguel Rial

El defensor de Sportivo Belgrano -ex San Lorenzo- contó sus orígenes, cómo se prepara para el inicio de la competencia y se manifestó muy contento de llegar a San Francisco. "Sabía que me iba a encontrar con un club grande, con buena gente y una buena estructura, pero no al punto que me encontré, me quedé fascinado con el estadio y con el predio porque es algo muy importante", explicó.

Sportivo Belgrano continúa de pretemporada a la espera por el formato que definirá los ascensos a la Primera Nacional, pero esta semana es diferente porque el próximo fin de semana tendrá su primera prueba en un amistoso pactado ante General Paz Juniors.

Miguel Ángel Rial (21), ex San Lorenzo de Almagro e Independiente, es una de las caras nuevas en el plantel de la "verde" y una apuesta a futuro por parte del club de barrio Alberione. El lateral izquierdo oriundo de Cañuelas dialogó con El Periódico, contó sus orígenes, cómo se preparan para el inicio de la competencia y se manifestó muy contento de llegar a "un grande de la categoría".

"Soy recontra futbolero, sigo a todos los equipos y apenas me dijeron el nombre del club accedí y ni lo dudé. Hice todas las formativas e inferiores en San Lorenzo desde pre infantiles hasta reserva, 13 años de corrido. Fue una experiencia muy linda y estoy muy agradecido a San Lorenzo por haberme formado, yo llegué por medio de Rubén "Yaya" Rossi -ex delantero del Cuervo en la década del 90 y también oriundo de Cañuelas- que me llevó al club desde muy chico, a mí se me complicaba ir por los viajes, no me podían acompañar y él nos llevaba desde Cañuelas hasta Constitución y después a Bajo Flores junto con otro compañero, puede hacerlo gracias a ese gesto que tuvo, fue muy importante para mí para seguir en el fútbol", explicó el defensor.

Rial contó que fue campeón con la reserva "azulgrana" de la mano de Monarriz -DT que luego dirigió a la Primera-. "Nos fue muy bien, ganamos dos campeonatos: la Superliga y la Copa. Después yo me fui a Independiente a jugar en reserva y a fin de año me dijeron que no me iban a hacer contrato y quedé libre, pero mi formación fue muy completa y estoy agradecido de ser un jugador formado en esos clubes", señaló.

"Soy izquierdo, puedo jugar de lateral o de marcador central, me siento cómodo en las dos posiciones", dijo Rial.

El baby, otros estímulos Rial contó que en paralelo también jugó al baby fútbol cuestión que dio más estímulos en su formación, aunque destacó que en Buenos Aires es distinto al baby fútbol de San Francisco porque se juega con 5 jugadores y la mayoría de las canchas son de pista o cemento. "Jugué en el club Villa María de Cañuelas (de Máximo Paz), el presidente era el propio Rubén Rossi quien después nos llevó a una prueba a San Lorenzo. Yo jugaba en San Lorenzo también en el baby. Obviamente, con el tiempo, por exigencia lo tuve que dejar", explicó.

El predio: "No tiene nada que envidiarle a los clubes de AFA"

Rial contó que "antes de venir sabía que me iba a encontrar con un club grande, con buena gente y una buena estructura, pero no al punto que me encontré, me quedé fascinado con el estadio, con el predio porque es algo muy importante. Las canchas están un nivel que no tienen nada que envidiarle a los equipos de AFA, me quedé muy contento con eso y con la ciudad también que es muy tranquila".

En ese sentido, también se mostró muy entusiasmado con el proyecto del club y explicó que la bajada de línea sobre la idea es constante. "Nos dejaron en claro que el proyecto no es resultadista ni a corto plazo, todo lo contrario, lo quieren llevar a cabo a largo plazo apoyando a los juveniles del club y jóvenes promesas. A mí personalmente me gustó mucho y me llamó la atención", comentó el jugador.

"El objetivo es ponerse a punto lo mejor posible y a nivel de que te exige estar en Sportivo y en el Torneo Federal que sabemos que es un torneo complicado, duro; la idea es tratar de tener regularidad y ser un buen proyecto para el club", dijo Rial.







El equipo de Martelotto: posesión y agresividad

El defensor explicó que "venía impactado con muchas cosas positivas en el club" y la idea del cuerpo técnico lo convenció aún más. "Me encontré con esta idea de entrenamiento y de juego con mucho trabajo con pelota, que no quiere decir que no sea intenso, son todos trabajos intensos acompañados con un laburo físico fuerte que van a dar sus frutos", indicó.

Además, Rial se manifestó ansioso y con muchas ganas de que llegue el domingo donde la "verde" tendrá su primera prueba ante Juniors. "Es una semana distinta, sentir ese gustito que llega el fin de semana y hay un competencia que es lo que todos esperamos, te da un plus para agachar la cabeza y seguir trabajando para estar preparado sea un amistoso o partido oficial y dejar todo por el amor propio por el fútbol", expresó.

En cuanto a la idea de juego, el defensor explicó que Martelotto les habla a todos por igual y generaliza tratando de que todo el grupo comprenda lo que pretende. "La idea principal es ser un equipo de posesión, de presionar en bloque cuando se pierde la pelota y ser agresivo con esa tenencia de pelota. Tener una buena salida desde abajo, buena técnica y un sentido de pertenencia con el club que hace que cuando no tenemos la pelota la obligación es recuperarla. Requiere concentrarse minuto a minuto en el entrenamiento y el partido", dijo el jugador.