Federal A: así se arman los rivales de Sportivo Belgrano

Si bien todavía no está definido el formato de competencia que dirimirá los ascensos a la Primera Nacional ni tampoco la fecha en la cual comenzará el torneo, los equipos del Federal A continúan entrenando de cara a la reanudación del fútbol y se rearman con nuevas incorporaciones.

Cabe recordar que la "verde" ya sumó al arquero Matías Quinteros (Defensores de Villa Ramallo), el lateral derecho Emanuel Urquiza y el delantero Cristian Campozano (Crucero del Norte), el volante Reinaldo Alderete (Atlético de Rafaela), el extremo Nicolás López Macri (Olimpo); y los defensores Juan Manuel Gómez (San Lorenzo Alem de Catamarca) y Miguel Ángel Rial (reserva de San Lorenzo).

Así se arman el resto de los equipos de la Zona Norte:

BOCA UNIDOS

Altas: José Cesarini (Camioneros de General Rodríguez), Gonzalo Ríos (Central Norte), Nicolás Monje (Güemes), Franco Lazzaroni (Gimnasia de Jujuy), Germán Herrera (Almagro).

Bajas: Matías Sarulyte (Camioneros de General Rodríguez), Miguel Angel Pabón (Camioneros de General Rodríguez), Marcelo Ortiz (Atlético Tucumán), Gabriel Morales (Almagro).

CENTRAL NORTE

Altas: Daniel Carrasco (Juventud Unida de San Luis), Mateo Castellano (Unión de Sunchales), Martín Bravo (San Martín de San Juan), Nicolás Bertocchi (San Martín de San Juan), Luciano Herrera (Gimnasia y Tiro), Facundo Pardo (Newell’s), Gianfranco Ferrero (AD Oliveirense -PORTUGAL-), Maximiliano Casa (Atenas de San Carlos -URUGUAY-).

Bajas: Gonzalo Ríos (Boca Unidos), Maximiliano Padilla (Estudiantes de Río Cuarto), Mauro Barraza (Central Córdoba de Santiago del Estero), Matías Camisay (Atlético Concepción), Juan Rivas (Los Andes), Leandro Basterrechea, Leandro Beterette (libres).

CHACO FOR EVER

Altas: Daniel Cravero (DT), César More (Douglas Haig), Ricardo Villar (Douglas Haig), Emanuel Díaz (Estudiantes de San Luis), Alan Giménez (Güemes), Juan Pablo Varona (Juventud Unida de San Luis), Emmanuel Giménez (Agropecuario), David Valdez (Mitre de Santiago del Estero), Cristian Barinaga (San Martín de San Juan), Ramiro Alderete (Atlético Concepción), Leonardo Valdez (Huracán de Comodoro Rivadavia), Renzo Riquelme (Sol de América).

Bajas: Norberto Acosta (DT), Lucas Mellado (Cipolletti), Gaspar Triverio (Deportivo Madryn), Nicolás Torres (DEPRO), Alejandro Dianda (Desamparados), Milton Zárate (Güemes), Maximiliano Rodríguez (San Martín de Mendoza), Gastón Ada, Guido Rancez, Juan Manuel Ferreyra (libres).

CRUCERO DEL NORTE [NO PARTICIPARÁ]

Altas:

Bajas: Francisco De Souza (Güemes), Mariano Gancedo (Olimpo), Facundo Tello (Peñarol de San Juan), Cristian Campozano (Sportivo Belgrano), Emanuel Urquiza (Sportivo Belgrano), Iván Molinas (Alvarado), Jesús Vera (San Martín de Mendoza), Rodrigo Ramírez (Arsenal), Agustín Bellone (Huracán de Comodoro Rivadavia), Richard Rodríguez (Acassuso).

DEFENSORES DE BELGRANO (VILLA RAMALLO)

Altas: Juan Andrés Aguirre (Douglas Haig), Nicolás Dormisch (Paraná de San Nicolás), Augusto Laena (Regatas de San Nicolás), Enzo Martínez Cóceres (Regatas de San Nicolás), Ignacio Artola (Aldosivi),

Bajas: Cristian Romero Giraud (Desamparados), Matías Quinteros (Sportivo Belgrano), Lionel Monzón (Gimnasia de Mendoza), Luis Casarino, Nicolás Czornomaz, Ricardo Acosta (libres).

DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO (DEPRO)

Altas: Nicolás Torres (Chaco For Ever), Antonio Ríos (Gimnasia de Concepción del Uruguay), Franco González (Gimnasia de Concepción del Uruguay), Octavio Blanchet (Atlético Uruguay).

Bajas: Mauro Siergiejuk (Deportes Santa Cruz -CHILE-), Enzo Noir, Kevin Meyer, Nicolás Reyes, Pablo Russo (libres).

DOUGLAS HAIG

Altas: Gabriel Nasta (DT), Joaquín Fernández (Defensores de Salto), Rodrigo Torres (Defensores de Salto), Fernando Tantoni (Gimnasia y Tiro), Fausto Fiol (Juventud de Pergamino), Franco Stella (Juventud de Pergamino), Eugenio Grosso (San Martín de Mendoza), Robertino Canavesio (Atlético Tubarão –BRASIL-).

Bajas: Sergio Arias (DT), César More (Chaco For Ever), Ricardo Villar (Chaco For Ever), Juan Andrés Aguirre (Defensores de Belgrano de Villa Ramallo), Franco Coronel (Olimpo), Martín Pucheta (Peñarol de San Juan), Fabricio Henricot (Deportivo Armenio), Nicolás Henry (Flandria), Alcides Miranda Moreira (Ituzaingó), Esteban López, Fabricio Lovotti, Gabriel Solís, Juan Bueno, Leonardo Sánchez (libres).

GIMNASIA (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY) [NO PARTICIPARÁ]

Altas:

Bajas: Antonio Ríos (DEPRO), Franco González (DEPRO), Nicolás Retamar (Barracas Central), Diego Jara (Racing de Córdoba), Enzo Oviedo (Argentino de Quilmes), Maximiliano Badell (Comunicaciones), Claudio Escalante, Lucas De León, Martín Góngora, Matías Fonseca, Pablo Vercellino, Ricardo Bernay (libres).

GÜEMES

Altas: Milton Zárate (Chaco For Ever), Francisco De Souza (Crucero del Norte), Jonathan Lastra (Desamparados), Gabriel Fernández (Alvarado), Franco Canever (Instituto), Marcos Sánchez (Central Córdoba de Santiago del Estero), Iván Garzón (Vélez de San Ramón).

Bajas: Nicolás Monje (Boca Unidos), Alan Giménez (Chaco For Ever), Leandro Wagner (Cipolletti), Claudio Vega, Juan Mendonca, Luis Leguizamón, Nicolás Juárez, Raúl Chalabe, Raúl Zelaya (libres).

JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHÚ)

Altas: Norberto Acosta (DT), Ezequiel Fiorotto (Central Larroque), Juan Francisco Pereyra (Defensores del Oeste), Brian Parada (Arsenal).

Bajas: Miguel Fullana (DT), Khalil Caraballo (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Facundo Vega (Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia). Agustín Starópoli, Sacha Vela (libres).

SAN MARTÍN (FORMOSA) [NO PARTICIPARÁ]

Altas:

Bajas: Maximiliano Guardia (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Dylan Leiva (Brown de Adrogué), Cristian Taborda (Huracán de Comodoro Rivadavia).

SARMIENTO (RESISTENCIA)

Altas: Nelson Ibarlucea (Desamparados), Ricardo Tapia (Desamparados), Franco Verón (Juventud Unida de San Luis), Maximiliano Méndez (Olimpo), Maximiliano Paredes (Atlético Rafaela), Claudio Cevasco (Estudiantes de Río Cuarto), Nicolás Quiroga (Independiente Rivadavia), Joaquín Mattalia (Almirante Brown), Tomás Berra (Messina -ITALIA-).

Bajas: Brian Meza (Cipolletti), Nicolás Caprio (Cipolletti), Guillermo Sánchez (Peñarol de San Juan), Sebastián Hernández Le Pors (Almagro), Gustavo Mbombaj (Los Andes), Federico León, Gerardo Corvalán, Lucas Oviedo, Maximiliano Gauto González, Mikhail Colombo, Pablo Cuevas (libres).

SPORTIVO LAS PAREJAS

Altas: Nahuel Gómez (Agropecuario), Agustín Lavezzi (Deportivo Morón), Agustín Fazzio (Quilmes), Esteban Radice (Campaña de Carcarañá).

Bajas: Brian Puntano (Deportivo Maipú), Francisco Ortega (Atlético Rafaela), Lautaro Navas (Atlético Rafaela), Iván Ortigoza (Gimnasia de Jujuy), Luciano Lapetina (Independiente Rivadavia), Maximiliano Pollacchi (Villa Dálmine), Federico Vera (Unión de Santa Fe), Fabrizio Palma (Colegiales), Javier Fernández (libre).

UNIÓN (SUNCHALES)

Altas: Adrián Tosetto (DT), Mauro Cardozo (Atlético Rafaela), Nahuel Speck (Atlético Rafaela), José Núñez (9 de Julio de Rafaela), Lucas Quiroz (Ben Hur), Gonzalo Schonfeld (Deportivo Tacural), Kevin Allassia (Deportivo Tacural), Nicolás Vittarelli Góngora (La Emilia de San Jorge), Kevin Muñoz (Libertad de Sunchales), Agustín Alberione (Deportivo Maldonado -URUGUAY-).

Bajas: Marcelo Milanese (DT), Mateo Castellano (Central Norte), Facundo Désima (Deportivo Maipú), Matías Valdivia (Atlético Rafaela), Diego Meza (Atlético Rafaela), Miguel Yuste (Ben Hur), Lucas Vera Piris (Argentino de Quilmes), Lucas Pruzzo (Deportivo Armenio), Matías Zbrun (Ben Hur), Gustavo Mathier (Ben Hur), Álvaro Aguirre, Damián Arnold, Gastón Prono, Gonzalo Blanco, Matías Billordo, Ricardo Gómez (libres).

Fuente: Interior Futbolero