ARA San Juan: piden declaración indagatoria de Mauricio Macri

El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, explicó que "adhirió al pedido" de declaración indagatoria para el ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur porque considera que todos ellos "tienen responsabilidad" en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que "hay que recordar también que en este tiempo apareció una cosa muy gravosa que es la denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, hecho que yo definí como inhumano".

En declaraciones a Página 12, el funcionario nacional agregó que "lo que hay que hacer es revisar toda la investigación, he tratado de ser prudente cuando escuché la sentencia de la jueza Yáñez y quiero ser prudente ahora también”. “Nosotros, desde el ministerio, decidimos acelerar todo lo que pudimos la investigación interna sobre lo ocurrido y seguramente antes de fin de año el Consejo de Guerra va a determinar las responsabilidades militares que no necesariamente tienen que coincidir con las que determine la justicia penal", destacó.

El 15 de noviembre se cumplen tres años del último contacto del submarino y del naufragio con sus 44 tripulantes.

El fiscal Bellver confirmó el pedido que, en el marco de la causa que investiga el hundimiento del submarino de la Armada Argentina, realizó el viernes último, en sintonía con el planteo que anteriormente había sido realizado por la querella. De esta forma, será ahora la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la que deberá considerar el pedido.

La causa es revisada en apelación porque tanto la querella como los abogados defensores de los imputados cuestionaron el fallo de primera instancia que dictó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.