Asaltaron a una docente y le robaron el celular con trabajos de sus alumnos

Una docente fue asaltada en la noche de este domingo en Juan José Paso y Vélez Sarsfield cuando iba a bordo de su moto con su hija de 4 años, y le llevaron el celular.

"Iba en moto con la nena por Juan José Paso, y al llegar a la esquina de Velez Sarsfield me encerró un chico en una moto 110 cc, me paró y me sacó el celular del bolsillo y se fue enseguida en contramano. Tenía puesto un casco blanco", contó.

En el aparato, dijo la mujer, tenía información importante, producto de su trabajo como maestra. "Ya está bloqueado, no se puede usar, pero lo necesito porque tengo todo mi trabajo ahí", lamentó.

El teléfono robado es un Xiaomi note 8 de color negro. Se ofrece recompensa. Por información se puede llamar al teléfono (03564) 15504548 o escribir a través de Facebook.