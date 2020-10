Coronavirus en San Francisco: se registraron 10 casos nuevos y tres fallecidos este sábado

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó hoy que se registraron 10 nuevos casos de coronavirus en San Francisco. También tres fallecimientos: un hombre de 71 años y una mujer de 75, ambos de San Francisco, a quienes se le suma otro hombre de 57 años, de Balnearia.

El informe del COE detalló que hasta la fecha son 434 los casos activos en San Francisco, mientras que 3.038 personas permanecen en aislamiento domiciliario.

Por otra parte, se registraron tres fallecimientos en las últimas 24 horas, por lo que la cifra es de 36 personas en el departamento San Justo.

Asimismo, precisaron son 1.955 las personas recuperadas hasta el momento en San Francisco y 36 las que permanecen hospitalizadas en el centro de salud, 14 de ellas con asistencia respiratoria.



Según las cifras del COE local, San Francisco registra 2.389 contagios desde marzo.









A nivel provincial, fueron reportados 1.411 nuevos casos y 21 muertes. Además, el informe del Ministerio de Salud de Córdoba notificó para el departamento San Justo los siguientes casos: Altos de Chipión 2; Arroyito 1; Las Varas 1; Las Varillas 14; Marull 1; Miramar de Ansenuza 3; Morteros 3 y Villa San Esteban 1.

Previamente el informe provincial indicó 16 contagios en San Francisco, ya que por diferencias en la carga omite -o puede agregar- casos ya reportados a nivel local por el COE, por lo que existe una diferencia importante en la cantidad de casos entre los informes locales y provinciales.

"Se aconseja por parte del COE no realizar reuniones familiares ni sociales y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas, distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y frecuente lavado de manos", subrayó el COE regional.