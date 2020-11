Cuando el grupo de Charly García terminó preso en San Francisco: así lo recuerdan sus protagonistas

Los principales protagonistas de los tristes hechos ocurridos después del histórico recital de La Máquina de Hacer Pájaros en San Francisco en junio de 1977, todavía recuerdan con amargura aquellos días. Como reveló El Periódico, tras la presentación del grupo que entonces había formado Charly García, tres integrantes del staff terminaron presos unos seis días en la ciudad, en una historia que había permanecido prácticamente desconocida en más de cuatro décadas.

A más de 43 años de esos hechos, así lo recuerdan hoy los detenidos y uno de los músicos del grupo.

Oscar López. Productor y mánager de La Máquina de Hacer Pájaros.

“En la cárcel salíamos al campito a pastorear. Los presos más pesados nos cuidaban. Los músicos estaban al tanto de todo y el recital del Luna Park nos lo dedicaron a nosotros. Quedó como una anécdota muy pesada, porque nos pasamos cinco días adentro. He ido a lugares rarísimos con Café Tacuba, Camilo Sesto, José José, pero nunca pasé una situación así”.

"No era para nada frecuente. Nunca nos habían dejado de pagar y nunca una estafa así. Nos dijeron que no nos mandaban la seña y que cobrábamos todo allá. Y yo por hacer lo del ensayo me mandé. No lo ofrecí yo, desde San Francisco compraron el show".

Juan José Quaranta. Iluminador. Trabajó con Charly García, León Gieco, Mercedes Sosa, Pastoral y muchos otros artistas.

“Se acercaron un par de señoras y nos dijeron que sabían de nuestra situación, nos pidieron que no dejemos de llevar la música a San Francisco, porque la gente de la ciudad era muy buena. Eso me quedó muy grabado, mis planes obviamente eran olvidarme de San Francisco para toda mi vida”.

"En la cárcel nos llamaban los pájaros. Nos decían que había una apuesta sobre si los pájaros se iban a quedar hasta después del día del padre, que es el 18 de junio, y otra que decía que salíamos antes. Nosotros no lo podíamos creer. Nos decían que cada vez que el expediente nuestro llegaba al primer lugar, alguien con mucha influencia lo volvía a poner debajo de la pila".

"Nosotros les quisimos ocultar que estábamos presos a nuestras familias, el padre del sonidista le había dicho que la gira era muy exitosa y se agregaron recitales. Pero comprábamos el diario La Razón y a los dos días mi señora lee la nota y se enteró de la verdad".

"Yo siempre digo que estuve bien. Yo era contratado, pero fue defender lo nuestro. Llegamos milagrosamente a tiempo al Luna Park. Para mí fue muy loco, pensaba que hacía 10 horas estaba durmiendo en la cárcel y ahora estaba operando las luces en el Luna Park.

Eduardo Pirillo. Asistente de sonido. Hizo giras con Charly, Soda Stereo, Piero, Mercedes Sosa y muchos otros artistas.

“Todos los músicos trataron de tocar algunas influencias. No había garantías de ninguna índole. No sabíamos cuál iba a ser de nuestra suerte, nos decían que estábamos acusados de delitos muy graves. Pasamos de dormir en la cárcel directamente a trabajar a la noche en el Luna Park”.

José Luis Fernández. Bajista de La Máquina de Hacer Pájaros.

“No era algo extraño terminar detenido en el rock, pero no nos pasó nunca de ir a tocar a un lugar y que no nos paguen, y que además las autoridades estén en combinación con estas personas”.

"Hasta último momento no sabíamos si íbamos a poder hacer lo del Luna Park. Estuvimos que sí, que no. Creo que habíamos empezado a conseguir equipos en Buenos Aires para ver si podíamos hacer la función igual. Pasamos nervios pero finalmente pudimos hacerlo, me acuerdo más que nada por eso, porque fueron los días antes del Luna".

"Me parece que ya veníamos de gira. Sí veníamos tocando en el interior lo que íbamos a estrenar en el Luna, en ese sentido era podemos decir que era un ensayo. Nosotros tocábamos con toda la onda que íbamos a tocar en el Luna, no es que lo hicimos de taquito.

"Me acuerdo de que el lugar estaba llenísimo y que era una cancha de básquet".

"En su momento también fuimos muy conocidos. Sí noto que chicos jóvenes descubren esta música y les parece muy bueno, nos tienen como un poco de culto. Pero en ese momento La Máquina también era reconocido, tocábamos en todos lados. Me acuerdo que el concierto de San Francisco salió bárbaro. Si me dijeran de otro lugar por ahí no me acordaría, pero de San Francisco me acuerdo por la mala experiencia que tuvimos después".

Lo que dijo Charly

Las declaraciones de García en 1977 sobre los hechos de San Francisco son toda una historia agregada. La entrevista fue realizada en Córdoba después de junio (probablemente en agosto) de ese año por Patricia Perea y dos colaboradores hasta hoy no identificados. Perea, como más de uno ya habrá advertido, es la periodista cordobesa que años después inspiró la canción Peperina (estrenada en 1980) cuando la figura del bigote bicolor ya era poco menos que la de un prócer del rock local en Serú Girán y la mujer le propinaba duras críticas en la revista Expreso Imaginario. La entrevista fue rescatada del olvido en 1995 por el periodista cordobés Diego Quiroga, quien conoció a Perea en esos años y recibió de ella el casete con la nota inédita. Quiroga, especializado en periodismo musical, emitió ese reportaje en el 95 en un programa que tenía en la FM 94.3 de la Universidad Tecnológica Nacional en Córdoba, llamado Nuestro Vietnam. Nunca fue publicada en medios gráficos y fue reflotada otra vez en el libro Esta noche toca Charly, una gran investigación sobre los archivos y la obra de García que realizó el periodista Roque Di Pietro.

"Fue muy lindo, dimos uno de los mejores conciertos, lástima el final. Lo que pasó es súper sencillo y además lo quiero súper decir. Terminamos de tocar, estuvo genial, dimos un recital impresionante, la gente fue, fue todo genial y el tipo que nos contrató nos hizo la cama, o sea después de tocar no nos quería pagar. Dijo: “Esta no es la primera vez que se compra mercadería y no se paga”. Entonces nos pusimos locos, yo no, pero Oscar López se puso muy loco y lo llevaron en cana y todo eso. Fue algo terrible, fue una estafa. A veces nos estafan como cualquier tipo que entra en una sociedad de consumo", dijo Charly