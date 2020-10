Reabrir las escuelas o clases presenciales en espacios públicos, el pedido de padres de la ciudad

Padres autoconvocados de San Francisco recolectan firmas con el objetivo de acompañar un pedido al Gobierno municipal para que gestione ante la Provincia el regreso de las clases presenciales en nuestra ciudad.

Este grupo basa su pedido en tres puntos: que exista una apertura gradual y escalonada de todos los niveles y en todos los colegios; que el aprendizaje virtual por sí solo no se equipara a la presencialidad en las aulas y en el caso de que esto no sea posible aconsejan poner a disposición los espacios públicos, plazas, campos de deportes municipales para que se puedan llevar las clases al aire libre.

Justificación

En el petitorio se manifestará una “profunda preocupación por la suspensión de las clases presenciales en escuelas públicas y privadas”, advirtiendo que en algunos establecimientos se presentaron los protocolos para abrir las puertas, sin ser autorizados. “Solicitamos la apertura gradual y escalonada de todos los niveles y en todos los colegios, bajo todos los cuidados que sean necesarios. Han pasado ya más de siete meses, vemos que hace tiempo se han reabierto casi todas las actividades con los correspondientes protocolos y no escuchamos a nadie manifestar la intención de la reapertura de escuelas y colegios. Los chicos pueden ir a los clubes de fútbol, de rugby, de hockey, pero no pueden practicar deporte en las canchas de las escuelas con sus compañeros. Han autorizado los talleres culturales, pero no pueden hacer las clases de arte y música en el colegio”, sostienen.

Para firmar y apoyar el petitorio ingrese aquí

Los padres autoconvocados también se refieren a la educación virtual que se lleva adelante desde marzo pasado: “Ha quedado demostrado que el aprendizaje virtual por sí solo no se equipara a la presencialidad en las aulas, se pierde todo lo que significa la escuela en materia de contención, de guía, de disciplina, de formación y de estímulo. Vemos día a día las secuelas de ello en la salud mental y emocional de nuestros hijos. Estamos preocupados. No podemos esperar más”.

En relación a este punto, muestran preocupación debido a que con la modalidad virtual muchos niños quedan excluidos del acceso a la educación. “No sólo por la falta de conexión digital, sino por lo que significa el contacto, apoyo y ayuda de sus maestros y sus pares. Buscamos igualdad de oportunidades para todos los alumnos”.

El pedido a la Municipalidad de San Francisco es que gestione ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba “las acciones pertinentes para la reapertura escalonada y gradual de las escuelas de la ciudad, y en su defecto poner a disposición los espacios públicos, plazas, campos de deportes municipales para que se puedan llevar las clases al aire libre”.

“Nuestros hijos necesitan volver a relacionarse con sus pares y docentes. Es de suma urgencia. Es hora de abrir las escuelas, con las medidas y protocolos adecuados y necesarios para cada caso, con distanciamiento, con cuidados, pero, sobre todo, con amor y vocación. Y atendiendo en todo momento a las situaciones de las familias que por motivos de salud pudieran optar por la no vuelta a clases presenciales”, concluyen.

Posibilidades

Es muy probable que la vuelta a clases presenciales sea recién en 2021. Es la decisión a la que llegó Córdoba, al menos hasta ahora luego de que el Consejo Federal de Educación diera a principios de octubre el visto bueno para el regreso de actividades educativas presenciales, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que había logrado estabilizar la cantidad de casos de coronavirus.

En Córdoba como en el resto el interior del país, el escenario es otro ya que se dispararon los casos desde hace varias semanas, aunque en la última se note un descenso de contagios a nivel provincial.

Tanto autoridades de gobierno de Córdoba como el gremio UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) y hasta colegios privados coincidieron en que ahora no era momento oportuno de regresar a las aulas.