Anses: fecha de pago jubilaciones y pensiones noviembre 2020

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó el calendario con las fechas de pago para jubilados y pensionados nacionales para el mes de noviembre de 2020, el cual comenzará el lunes 2 para pensiones no contributivas (PNC) y continuará según la cifra a percibir y terminación de DNI.

Las jubilaciones comienzan a pagarse el martes 10 de noviembre. Jubilados y pensionados podrán cobrar en ventanilla de los bancos sin necesidad de sacar turno.

A partir de septiembre todos los jubilados y pensionados cobran sus haberes con un aumento del 7,5% dispuesto por el Gobierno nacional.

Importante: los beneficiarios que tengan tarjeta de débito pueden retirar su dinero a través de un cajero automático cuando quieran y no están obligados a ir a la sucursal el día de cobro. Además, pueden usar su tarjeta de débito para hacer compras en comercios.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2020?

1- Jubilaciones y Pensiones mínimas que no superen los $20.374:

DNI Fecha de Pago

0 Martes 10 de noviembre

1 Miércoles 11 de noviembre

2 Jueves 12 de noviembre

3 Viernes 13 de noviembre

4 Viernes 13 de noviembre

5 Lunes 16 de noviembre

6 Martes 17 de noviembre

7 Miércoles 18 de noviembre

8 Jueves 19 de noviembre

9 Viernes 20 de noviembre

2- Jubilaciones y Pensiones superiores a los $20.374:

DNI Fecha de Pago

0 y 1 Martes 24 de noviembre

2 y 3 Miércoles 25 de noviembre

4 y 5 Jueves 26 de noviembre

6 y 7 Viernes 27 de noviembre

8 y 9 Lunes 30 de noviembre

3- Pensiones No Contributivas

DNI termina en: Día de cobro

0 y 1 Lunes 2 de noviembre

2 y 3 Martes 3 de noviembre

4 y 5 Miércoles 4 de noviembre

6 y 7 Jueves 5 de noviembre

8 y 9 Lunes 9 de noviembre

La Anses otorga a las pensiones no contributivas a personas que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (aquellos que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más que no tengan cobertura previsional o no contributiva).