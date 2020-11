Un clásico de “fierro” y de su abuelo: el Chevrolet 400 nacional

Chevrolet y Ford dejaron una huella gigantesca en Argentina, especialmente con los vehículos que se produjeron en el país y que en la actualidad muchos de ellos son artífices del automovilismo nacional.

Dentro de esos coches queridos y recordados, de los que todavía hoy se ven por las calles aunque cada vez con menos frecuencia, se destaca el Chevrolet 400, antecesor de la clásica Chevy y que también tuvo su protagonismo en el Turismo Carretera (TC).

El sanfrancisqueño Rafael Felissia, miembro del Club de Autos Clásicos de San Francisco, logró recuperar el auto que su abuelo había comprado 0 km. en 1963 y en el día de su cumpleaños. Hoy lo disfruta junto a su familia y revive recuerdos imborrables.

“Este auto lo compró nuevo mi abuelo paterno, Pascual Felissia, siempre estuvo en la familia. Mi abuelo falleció y quedó 40 años guardado. Desde chico siempre lo veía cuando iba a la casa de mi abuela y me encantaba, hasta a los 18 que lo empecé a usar para salir”, rememoró Rafael.

Y agregó: “Cuando mi abuela falleció decidí restáuralo porque estaba entero, fue comprado el 9 de diciembre de 1963 y ese día es mi cumpleaños, fue una casualidad, pero bueno. Le tengo mucho amor a ese auto”.

El hombre contó que el auto fue retirado 0 km. por su padre, aunque era de su abuelo, en la agencia Aimpaco. De hecho, una vez ya restaurado, se encontró con un viejo mecánico de esa agencia que lo reconoció y también recordó su historia.

“Este auto es modelo 1963 de la primera serie nacional, tiene mucho del 62 que es americano, el Chevy Nova. En el 63, General Motors ya larga el Chevy Nova ll que es igual al 400 y de hecho yo conseguí varios repuestos americanos”, explicó.







La restauración

Felissia contó que la restauración la hizo en dos etapas. Primero se renovó todo el motor y la carrocería con pintura incluida; y ahora encaró la segunda parte donde se renovaron detalles de la carrocería, diferencial, amortiguación, tren delantero, entre otras distintas mejoras.

“Siempre tenés algo para hacerle, tratás de hacerle el detalle para que se luzca. Hoy con internet es más fácil conseguir cosas, lo lindo de esto es salir a buscar lo que no hay, lamentablemente hoy no conseguís nada que no sea en chacaritas”, indicó.

“El auto fue pintado de blanco, pero yo lo llevé al color original de nuevo. Tiene el tapizado original, porque tenía una funda que lo protegió”.







Aunque Rafael contó que actualmente “es muy difícil hallar la cubierta de la medida de este auto, porque Michelín hizo cubiertas para autos antiguos, pero con pulgadas impares. La cubierta de tela, que no es radial, para este auto no se consigue”, explicó.

“Conseguí un juego, que debe tener 20 años, en un comercio de acá de casualidad. Eso le cambia mucho al auto, vos le ponés una goma nueva y va a andar mejor, pero lo que uno busca es que quede original en todo”, comentó.

Verlo terminado y con varios componentes originales, para Felissia fue “una sensación muy linda porque siempre tuve la inquietud de verlo con los colores originales, como yo lo había visto. Cada detalle que le hacés se ve reflejado y está bueno. Lo pude hacer junto con mi viejo que falleció hace un año, lo pude disfrutar también con él”, dijo nostálgico.