Video: empleada de motel contó el feroz ataque e intento de abuso sexual sufrido el domingo

La empleada de un motel de la ciudad de Frontera que fue golpeada por un cliente el domingo último en las primeras horas del día, contó cómo fue el ataque que además constó de un intento de abuso sexual de parte de un hombre que ya fue detenido.

La víctima, Silvina Gavilán, señaló en diálogo con emisoras radiales locales que esa jornada ingresó a trabajar a las 6 y que el agresor se encontraba en el lugar con una mujer desde las 5.

“Apenas llego empecé con la limpieza. Este chico ya estaba y se le terminaba el turno a las 7. Cuando salgo de una habitación que estaba limpiando me lo cruzo en el patio y me pregunta si sabía quién era la chica que estaba con él, a lo que le respondo que no. Ahí le pregunto si le habían robado y me dice que sí, que le llevaron el celular”, narró.

Gavilán, quien trabaja en el motel ‘El Límite’ explicó que ellos no tienen relación con quienes entra y salen del lugar, pero que pese a ello le aconsejó que haga la denuncia y le ofreció que se iba a fijar en las cámaras de seguridad a ver qué podía observar: “Le ofrezco revisar las cámaras, pero cometo el error de dejar la puerta abierta de la oficina. No me dio la impresión de que era una persona violenta ya que no lo vi sacado, ni tomado”, explicó la mujer.

Sin embargo, cuando ella menos lo esperaba llegó el ataque: “Cuando me ataca estoy mirando las cámaras. De repente siento un golpe en la cabeza y pensé que se me había caído algo. Me agarra de atrás, no lo veo. En ese momento siento cuando se me disloca el hombro”, contó y agregó: “Yo pensaba que me quería robar, entonces le digo ‘llévate lo que quieras’. Pero me manda a la piecita que está atrás y antes me manotea el celular y me amena con volver a golpearme”.

Gavilán manifestó que pensó encerrarse una vez ingresada a esa habitación, pero su agresor la siguió detrás: “Yo siempre pensando que quería robar le dije que acá adentro no había nada. Pero me pide que me quede tranquila y me baje los pantalones. Sabía que en el lugar había un palo y lo agarré y le empecé a pegar, no sé cómo hice porque no recuerdo nada, se me nubló ese momento. Luego salí corriendo”.

Presa del pánico, la mujer fue asistida finalmente por una pareja que estaba en el lugar, lo que hizo que el agresor cesara en sus intenciones.

Detenido

Las cámaras del lugar registraron el ataque, lo que le sirvió a Gavilán para identificar al agresor y poder hacer la denuncia.

El caso quedó en manos de la fiscal Ángela Capitanio, de la Unidad Fiscal Rafaela. En tanto que el presunto agresor está detenido y fue identificado como David Pereyra.

Tras el hecho, Gavilán fue trasladada a un centro de salud, donde constataron que presentaba dislocación del hombro producto de los golpes.