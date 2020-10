Asaltaron a la empleada de una heladería y se llevaron dinero

Un hombre asaltó en la noche del último lunes una heladería céntrica en San Francisco y tras amenazar a la empleada simulando tener un arma la obligó a entregarla una suma de dinero que se encontraba en la caja, tras lo cual escapó. Según relató la propietaria del comercio, fue detenido poco después por la Policía.

El hecho se registró poco después d elas 22 en una heladería sobre el bulevar 9 de Julio al 1500. De acuerdo a lo que contó Natalia, la propietaria del comercio, a El Periódico, el delincuente ingresó simulando tener un arma y pidió dinero.

"Fue anoche cerca de las 22.15. Nuestro horario de cierre los lunes es a las 22 porque lunes y martes el local de al lado no trabaja, entonces quedamos solas esos días. Entra un hombre, le pregunta si estaban los dueños, nuestra compañera que estaba trabajando le dice que no. Él se mete la mano en el bolsillo como si tuviera arma, ella le dice que nos habíamos llevado la recaudación. Le insiste con que le diera dinero para que no le pasara nada. Ella entregó todo lo que estaba en caja, él le pide que no grite, que se quede quieta y que no llame a nadie para que no le pase nada y sale corriendo", contó.

La mujer lamentó el susto tras lo ocurrido. "No sabés si tiene un arma o no, no sabés si te puede lastimar. Ella estaba sola. Llamamos a la Policía, en cinco minutos llegó, estuvo la gente de Investigaciones. Tenemos cámaras dentro del local, ellos vieron la foto del delincuente y a la media hora lo agarraron con el dinero que nos había sustraído", indicó.

A la vez, agregó: "Es el susto, el malestar. Ahora vamos a modificar el horario de cierre. Estamos hablando de una de las arterias principales a las 10 de la noche, no te digo de madrugada ni en un barrio. En estos casos tenés que agradecer que no te pasó nada y que solo es dinero lo que se llevó".

Se trata del primer hecho del estilo que sufre la firma, que en noviembre cumplirá tres años. "Siempre entendimos que estamos muy expuestas, cuando cierran todos los comercios sobre todo. Nos da esa sensación más de todo el fin de semana cuando los chicos de al lado cierran más temprano y nosotras nos podíamos extender quedábamos solas, pero había mucho movimiento de gente. Estamos a tres cuadras de la Policía, un lugar donde siempre pasa algún patrullero y hay movimiento. Es la primera vez que nos sucede. Nunca sabés a que van dispuestos", cerró.