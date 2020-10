La cooperadora del hospital recaudó un millón de pesos para comprar insumos

La Asociación Cooperadora del Hospital J. B. Iturraspe recaudó cerca de un millón de pesos con la campaña que llevó adelante para poder dotar de insumos al nosocomio, específicamente los destinados a la atención de pacientes con Covid-19.

Víctor Combina, presidente de la cooperadora, dialogó con El Periódico y comentó que se pudieron comprar tachos de residuos y dispenser para las salas Covid-19, que es material desechable, colchones antiescaras, rueditas para camillas, saturómetros portátiles, laringoscopios, termómetros de pistola y digitales, tensiómetros, estetoscopios, oxímetros, catéteres, ambus, telas para las cofias y todo lo necesario para la vestimenta del personal.

"Fue muy aceptado por la comunidad el pedido nuestro. Esto nace de marzo, abril, hasta la actualidad. Superamos tranquilamente el millón de pesos. La sociedad misma, las empresas, las familias, los comercios, han ayudado. Hemos tenido una buena aceptación de la comunidad. La gente ayuda mucho al hospital y más en este momento tan difícil de pandemia. En la última campaña que hemos lanzado se recaudó unos 500 mil pesos y con los 500 mil pesos que teníamos anteriormente superamos el millón de pesos", aseguró Combina.

La compra que se hizo respondió a un pedido que hizo el mismo hospital. "Meses atrás se nos pidió ayuda porque lamentablemente la Provincia no daba abasto para abastecer a todos los hospitales de la provincia. Y nosotros, como cooperadora, cuya tarea siempre fue, aparte de hacer obras, la de ayudar un poco con lo que le hace falta al hospital, aceptamos en forma inmediata y nos pusimos a disposición de ellos. Son los últimos días que me quedan como presidente y yo creo que para la gestión es un broche de oro. Uno no puede dejar de agradecerle a la gente porque si no fuera por la gente solidaria que tenemos, las empresas, la Cámara de Comercio Exterior y las demás cámaras nada hubiera podido ser factible, estoy muy contento por todo el apoyo que hemos tenido de la gente", agregó.

Balance de la gestión

A pocos días de finalizar su mandato como presidente de la entidad, Combina se mostró agradecido con la comunidad de San Francisco y la región: "Me llevo la comunión y la unión de todos los integrantes de la comisión, de esta comisión, la anterior comisión y la anterior, ya que tengo tres periodos, dos como presidente y uno como vicepresidente".

Seguidamente, recordó sus inicios en la misma y cómo fueron progresando. "En principio, en 2012/13, cuando el Dr. Vignolo nos llama a un grupo de vecinos, fue ordenar todo, comisión normalizadora, encarrilar todo. Hoy gracias a Dios la cooperadora está al 100 por ciento, con todo pago, con ganancias eximido, en tema papeles y ordenamiento estamos muy bien".

En materia de obras, la de iluminación fue la que más recordará. "Yo creo que fue una obra maravillosa, no solamente para nosotros como cooperadora sino para la gente misma que va al hospital a hacerse atender. No nos olvidemos que a la madrugada ahí era una boca de lobo. No había luz. Y por el esfuerzo de la comunidad de San Francisco, las empresas y los vecinos hemos logrado hacer una obra muy grande que va a quedar para la historia", dijo.

Pero también recordó todos los trabajos hechos en el Hogar de Ancianos "Enrique J. Carrá": "Fue una reestructuración general del hogar. Arreglamos los techos, hemos hecho más tanques de agua, se llevó el gas a todas las habitaciones, se ha hecho un arreglo general de 47 habitaciones individuales para cada abuela. Y el gas surgió también con ayuda de la Municipalidad. La Provincia había hecho en su momento un aporte de 380 mil pesos, el municipio hizo aporte importante y el Club de Leones también fue importante. Pero el interior, las conexiones y la parte interna del hogar de ancianos fue obra y mérito de cooperadora del hospital".

Nueva comisión

En unos días, asumirá la nueva comisión directiva de la cooperadora. La misma estará conformada por Belkis Rubiolo a la cabeza; Mónica Macello (vicepresidenta), Susana Juárez (tesorera), Gladys Rubiolo (protesorera), Stella Maris Monzoni (secretaria), María Florencia Teiler (prosecretaria).

Vocales titulares serán Ana Sapei, Silvia Díaz y María Mercedes Peretti. Vocales suplentes, Marta Lencina y María Rosa Arce. En la Comisión Revisadora de Cuentas titular estarán Gladys Pizzo, Roberto Villa y María del Carmen Barovero y en la suplente Alicia Calcaterra y Stella Maris Arce. En la Junta Electoral titular, María Ester Grangeto, Edith Videla y Lucrecia Barrera y en la suplente Stella Maris González.