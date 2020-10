Coronavirus en San Francisco: 65 casos nuevos y sin fallecidos este lunes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó hoy que se registraron 65 nuevos casos de coronavirus en San Francisco.

El informe del COE detalló que hasta la fecha son 568 los casos activos en San Francisco, mientras que 3.976 personas permanecen en aislamiento domiciliario.

Por otra parte, no se registraron fallecimientos en las últimas 24 horas, por lo que la cifra se mantiene en 26 personas en el departamento San Justo.

Asimismo, precisaron son 1.626 las personas recuperadas hasta el momento en San Francisco y 39 las que permanecen hospitalizadas en el centro de salud, 10 de ellas con asistencia respiratoria.



Según las cifras del COE local, San Francisco registra 2.194 contagios desde marzo.

A nivel provincial, fueron reportados 1.265 nuevos casos y 32 muertes. Además, el informe del Ministerio de Salud de Córdoba notificó para el departamento San Justo los siguientes casos: Alicia 3; Arroyito 4; El Arañado 1; Freyre 1; Las Varas 1; Las Varillas 97; Morteros 1; Saturnino Laspiur 2; Villa San Esteban 1.

"Se aconseja por parte del COE no realizar reuniones familiares ni sociales y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas, distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y frecuente lavado de manos", subrayó el COE regional.