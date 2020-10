Carreras de la UTN: conocimientos que transforman

A lo largo de sus cincuenta años de presencia en nuestra ciudad, la Facultad Regional de la UTN aportó profesionales que de una forma u otra impactaron en la consolidación del progreso y el desarrollo productivo en nuestra región, el país y el mundo.

Tres graduados de esta casa de altos estudios relatan su experiencia profesional y coinciden en la transformación que produce a nivel personal y social el acceso a conocimientos de primer nivel a través del sistema público de educación superior.

Marcelo Ramonda, ingeniero electrónico, se graduó en diciembre de 2003. Hoy vive con su familia en Montreal, Canadá, donde se desempeña como Senior Project Manager de la multinacional Saputo, empresa láctea dueña de firmas como Molfino Hnos. y La Paulina.

¿Cómo llega un ingeniero nacido en Rafaela, y graduado en UTN San Francisco a ser gerente de proyectos en una empresa en Canadá? Él mismo lo explica: “En diciembre me gradué y en enero de 2004 comencé a trabajar en una fábrica de válvulas de Rafaela, y seis meses después me fui a Saputo. Empecé trabajando en Mantenimiento, después pasé a ser líder de proyectos, gerente de proyecto en Ingeniería, y en 2009 me ofrecen venir a vivir a Canadá para trabajar en ingeniería corporativa como gerente de proyectos, así que desde entonces vivo en Montreal”.

“Cuando me recibí, al principio, pensaba que tenía que estar diseñando plaquetas, es como que sentía que no hacía honor al título o al sacrificio que había hecho para llegar al título”, dijo, y agregó: “Con el tiempo uno aprende que el ser ingeniero va mucho más allá del campo de expertiz que uno tiene, la ingeniería te da herramientas, la forma de ver las cosas y la forma en encarar un problema y encontrar una solución”.

“Muchos dicen que los ingenieros son de mente cerrada, y es todo lo contario, hay que tener la mente abierta, aceptar los cambios, adaptarse a los cambios para seguir mejorando, corriendo la vara más arriba a nivel profesional, personal y social”, sentenció.







Pasión por aprender

Gabriel Battán se graduó de ingeniero químico en 2004. En el último año de su carrera comenzó una pasantía en la planta de molienda húmeda de maíz Arcor, que terminó con él como parte del personal de planta. Desarrolló tareas como ingeniero de procesos, trabajó luego en la planta de Arroyito, luego lo trasladaron a Tucumán como ingeniero de procesos, fue coordinador de TPM, jefe de mantenimiento, hasta que cambió de empresa: “Me fui a Molino Cañuelas, como gerente de una planta de envases flexibles. Allí también ocupó muchos roles: gerente corporativo de calidad, gerente industrial de 3 plantas, y gerente de negocios. Actualmente es gerente de planeamientos de inteligencia comercial de Alimentos Refrigerados S.A..







“Primero creo que es la pasión que uno tiene para aprender y me parece que es fundamental. Un ingeniero que no tiene pasión y compromiso por el aprendizaje y la mejora la realidad es que no le va a ir bien en el área específica. El otro tema es los ingenieros les aportamos a todas las áreas esta cosa que nos inculca la Facultad de trabajar con información dura. Peter Drucker decía que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar”, dice al referirse al camino profesional que recorrió.

Y agregó: “El objetivo principal del ingeniero, para mí, es el bienestar de la sociedad. Combinar los conocimientos con las nuevas tecnologías para lograr el bienestar de la sociedad”. “La UTN me abrió las puertas tanto laborales como humanas que no hubiera podido experimentar de otra manera”, dijo Battán.

Por cuenta propia

Marcelo Beltramo es Licenciado en Administración Rural. Se graduó en 2005, y regresó a su ciudad: Selva, Santiago del Estero. “Volví a lo mío, mi idea siempre fue para capacitarme para volver a trabajar en lo mío. Mi papá tenía campo y yo estaba con él, hice el secundario y cuando apareció esta oportunidad me gustó la carrera y me fui con la idea de volver a aplicar en lo mío, trabajar en lo que es la producción primaria, pero aplicando los conocimientos que había adquirido. Hoy ya estoy trabajando en una plantación propia por mi cuenta y siempre aplicando lo que fui adquiriendo, de ahí para acá no me capacité con cursos que te entreguen diplomas o certificados, pero siempre me capacité”.







“Aprendés a ver puntos críticos, a diagnosticar, a identificar esos puntos críticos y ver cómo mejorar, evaluando distintos proyectos o formas de hacer las cosas, los números por ahí te dicen una cosa y no es el cien por cien, tenés que tener otras realidades también, se planta en un punto que vos vas viendo lo que es mejor. Te ayuda en lo tuyo y a mejorar mucho, en lo personal me sirvió muchísimo la carrera, como profesional lo apliqué en lo mío”, dijo.

UTN San Francisco

En la UTN San Francisco se dictan las Ingenierías Electromecánica, Electrónica, en Sistemas de Información, Química, e Industrial (en el CRES San Francisco), y la Licenciatura en Administración Rural. También se dicta la Tecnicatura Universitaria en Programación.

Info: www.sanfrancisco.utn.edu.ar